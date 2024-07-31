Мобильные операторы предупредили россиян о сбоях в работе YouTube

Техническая поддержка «Билайна» связала проблемы YouTube с устареванием его оборудования в России. По их словам, мобильные операторы в этом не виноваты, так как на их сетях ограничений нет, они работают в штатном режиме.

Сотовый оператор МТС также подтвердил медленную работу YouTube, подчеркнув, что со стороны компании ограничений нет.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% , но по словам IT-юриста Алексея Шаталова, у власти нет самоцели заблокировать видеохостинг. Это крайняя и вынужденная мера, так как YouTube не исполнял решений российских судов еще до 2022 года.

До этого в некоторых российских регионах начали замедлять работу WhatsApp.