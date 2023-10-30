Мобильные операторы после жалоб клиентов согласились снова сделать режим модема бесплатным

В сентябре ФАС получила 186 жалоб потребителей на то, что операторы стали взымать плату за режим модема. Тогда опцией раздачи трафика через Wi-Fi, Bluetooth или USB пользовался каждый пятый абонент. Некоторые компании ввели отдельную плату несколько лет назад, другие - в 2023 году.

Антимонопольщики провели проверку и заподозрили их в нарушении антимонопольного законодательства. Россиянам навязывали невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Сотовым операторам направили предупреждения. «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 решили отменить взимание дополнительной платы.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил действия компаний возросшими расходами на обслуживание и ремонт оборудования. Он посоветовал россиянам готовиться затянуть пояса.