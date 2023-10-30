30 октября 2023, 08:05

Мобильные операторы после жалоб клиентов согласились снова сделать режим модема бесплатным

РИА «Новости»
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Мобильные операторы «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 снова сделают раздачу интернет-трафика бесплатной. Они согласились исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы, сообщили «Известия».

В сентябре ФАС получила 186 жалоб потребителей на то, что операторы стали взымать плату за режим модема. Тогда опцией раздачи трафика через Wi-Fi, Bluetooth или USB пользовался каждый пятый абонент. Некоторые компании ввели отдельную плату несколько лет назад, другие - в 2023 году.

Антимонопольщики провели проверку и заподозрили их в нарушении антимонопольного законодательства. Россиянам навязывали невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Сотовым операторам направили предупреждения. «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 решили отменить взимание дополнительной платы.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил действия компаний возросшими расходами на обслуживание и ремонт оборудования. Он посоветовал россиянам готовиться затянуть пояса.

Интернет Смартфоны
30 октября 2023, 10:23
Три оператора связи перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика в России
Pxhere
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Операторы связи «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы.

«С 23 октября „Мегафон“ отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов», - указали в ФАС.

В ведомстве уточнили, что мобильный оператор «Билайн» отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с лимитными пакетами до 1 декабря. Пользователей «Мегафона» предупредили, что на протяжении месяца могут происходить неполадки из-за смены тарификации. Представители компании «Билайн» оценивают сроки технической возможности.

Утром в понедельник, 30 октября, россияне пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы начались еще ночью, спустя время прекратились. Сбои снова начались около 08:00.

ФАС России Смартфоны
29 октября 2023, 02:34
IT-эксперт рассказал, как защитить телефон от вирусов
Freepik
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Вредоносное ПО может «переехать» со старого телефона на новый при переносе данных. Поэтому сразу же после этого необходимо запустить проверку устройства антивирусом. Как проверить подлинность телефона и защитить его от вирусов, «Газете.ru» рассказала ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.

Проверить подлинность телефона очень просто - надо сравнить IMEI-коды, размещенные на самом устройстве и коробке к нему. Эти коды должны совпадать.

Эксперт советует при переходе на новый телефон проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений - это позволит оптимизировать работу и даст дополнительную защиту. Также необходимо проверить системные настройки, так как некоторые полезные опции могут быть отключены, например, бесконтактная оплата или управление жестами.

«Must-have для любого устройства - надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным», - заключила Алена Самарцева.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие приложения шпионят за владельцами смартфонов.

Смартфоны
27 октября 2023, 20:18
«Грандиозная задача». Роскосмос перейдет к серийному выпуску спутников
РИА «Новости»
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«Роскосмос» должна перейти к серийному выпуску спутников. Решение обусловлено пониженными темпами производства российских космических аппаратов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью «России 24».

Борисов подчеркнул, что конвейерное производство требует унификации технических решений. Кроме того, важно снизить номенклатуру элементов и разработать стандартный набор космических приборов.

В качестве примера глава госкорпорации привел США, производственные мощности которых позволяют выпускать ежегодно порядка трех тысяч аппаратов. В свою очередь Китай открыл шесть производств, выпускающих по 1,2 - 1,5 тысячи спутников в год. Однако на текущий момент Россия способна производить лишь 40 аппаратов за этот же период.

«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию», - заявил Борисов.

Он уточнил, что перед «Роскосмосом» стоит цель перейти к новой индустриальной модели, которая позволила бы серийно производить необходимое количество спутников.

Ранее госкорпорация приступила к разработке новой системы мониторинга Земли «Грифон». В основу ее работы войдут 136 действующих спутников.

Роскосмос Космические спутники Россия
25 октября 2023, 12:39
Москвичи смогут пользоваться умными часами без привязки к смартфону
Unsplash
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Жители Москвы смогут отправлять сообщения или звонить с умных часов, даже если смартфон оказался далеко или разрядился. Компания «МегаФон» запустила в столице технологию, благодаря которой умными часами можно пользоваться без привязки к телефону.

По итогам сентября 2023 года продажи смарт-часов в стране выросли на 18% в сравнении с январем. Самыми активными пользователями оказались москвичи. На них приходится каждая четвертая покупка этого девайса, а также 38% от всех продаж умных часов с поддержкой eSIM.

Жителям столицы больше не потребуется синхронизировать часы с телефоном через Bluetooth или подключать дополнительный номер. Гулять, плавать, заниматься спортом на свежем воздухе или отдыхать за городом теперь можно, не имея при себе смартфон - звонки и сообщения будут доступны прямо со смарт-часов. Абонент может подключить к одному номеру гаджет, поддерживающий eSIM.

«МегаФон» первым в Росси предложил связать смартфон и умные часы единым номером. Помимо Москвы, технология уже работает в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В будущем она появится и в остальных регионах России.

Гаджеты Смартфоны

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