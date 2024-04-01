01 апреля 2024, 12:35

Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерство посодействует фирме в развитии производства технологий для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной базы.

Ответственным назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Министр должен предоставить Путину отчет о выполнении поручения до 27 апреля.

Российские инженеры ранее создали обманную систему «Лодырь». Она предназначена для защиты операторов FPV-дронов. Система создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.

На базе батальона имени Судоплатова добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА , квадрокоптеры и разведывательные аппараты, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны могут наносить удары по позициям врага.

Беспилотники Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 00:18
Telegram запустил программу монетизации для авторов публичных каналов
РИА «Новости»
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Telegram запустил программу монетизации, позволяющую авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщили на сайте мессенджера.

«Владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

По этой программе денежные средства можно будет вывести без комиссии. Еще вариант - пустить их на оплату рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Статистику доходов можно отследить в настройках канала, в категории «Монтизация».

Владельцы каналов смогут вывести вознаграждение в течение ближайших недель на платформе Fragment.

На сайте уточнили, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON. Сейчас он недоступен пользователям из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пресечении мессенджером десяток тысяч попыток отправить сообщения с призывами к теракту.

Соцсети Telegram Деньги
31 марта 2024, 13:12
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник «Ресурс-П» № 4
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Спутник для дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 вышел на заданную орбиту. На место космический аппарат доставила запущенная с космодрома «Байконур» ракета «Союз-2.1б». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.

Ракеты Роскосмос Космические спутники
29 марта 2024, 02:03
«VK Видео» в Apple TV. Появилась бета-версия приложения для телевизионных приставок
Пресс-служба социальной сети VK
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Бета-версия приложения «VK Видео» стала доступна для телевизионных приставок Apple TV. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Мы хотим сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение - один из шагов в этом направлении», - рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

По его словам, «VK Видео» продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности, чтобы удовлетворить их потребности в разнообразном и качественном видеоконтенте.

Приложение имеет понятный интерфейс, позволяет легко искать авторов контента и видео, а также создавать персонализированные плейлисты. Его особенность - просмотр любого контента из библиотеки «VK Видео» без предварительной авторизации.

Пользователи также смогут использовать функции жалоб и блокировки нежелательного контента, легко переключаться между своими устройствами, а также регулировать качество видео в зависимости от скорости интернета.

Что касается контента, то в приложении доступны к просмотру новости телеканалов, различные шоу и видео блогеров, фильмы и сериалы, а также спортивные трансляции.

В приложении собраны восемь разделов для удобства пользователей - «Рекомендуем», «Дети», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Подписки».

ВКонтакте Соцсети Видео Телевидение
28 марта 2024, 22:17
Telegram пресек десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам
РИА «Новости»
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Четыре дня назад Telegram принял меры для предотвращения отправки сообщений с призывами к терактам. Об этом в своем канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Предприниматель написал, что четыре дня назад русскоязычные пользователи стали жаловаться, что им поступают сообщения от незнакомцев с призывами к теракту.

Мессенджер применил ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить подобную активность, отреагировав на жалобы в течение часа после их получения, добавил Дуров.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», - подчеркнул он.

Дуров добавил, что пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничить круг лиц, присылающих им личные сообщения. Помимо этого, будут внедрены решения на основе искусственного интеллекта, чтобы более эффективно фильтровать подобный спам.

Ранее появилась информация, что террористов, атаковавших Crocus City Hall, завербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана». Он работал на аудиторию в Таджикистане, сейчас его уже удалили.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Мессенджеры Терроризм Блокировки Telegram Павел Дуров Стрельба в Crocus City Hall

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