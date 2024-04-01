Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА

Telegram запустил программу монетизации, позволяющую авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщили на сайте мессенджера.

«Владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

По этой программе денежные средства можно будет вывести без комиссии. Еще вариант - пустить их на оплату рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Статистику доходов можно отследить в настройках канала, в категории «Монтизация».

Владельцы каналов смогут вывести вознаграждение в течение ближайших недель на платформе Fragment.

На сайте уточнили, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON. Сейчас он недоступен пользователям из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пресечении мессенджером десяток тысяч попыток отправить сообщения с призывами к теракту.