Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru
Техническая проблему, которая привела к недоступности сайтов в доменной зоне .ru, устранили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - уточнили в ведомстве.
Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность , связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных.
Российские пользователи столкнулись со сбоем в доменной зоне вечером 30 января. Наблюдались не только сложности с доступом к сайтам, но и к различным мобильным приложениям.
Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» предположил, что проблема с доступом могла возникнуть по разным причинам , в том числе из-за человеческого фактора.