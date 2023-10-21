Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию

Читайте нас в:

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.