Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».
Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.
«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.
Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.
Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.