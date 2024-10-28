Минцифры предложило создать в России собственное Linux-сообщество

Идея возникла после увольнения 11 российских специалистов, которые занимались разработкой ядра операционной системы Linux. Представитель министерства назвал ситуацию очередным фактом дискриминации.

«Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами», - подчеркнул он.

По его словам, для реализации идеи предстоит договариваться с этими государствами и строить свою альтернативную структуру. Отдельно представитель Минцфиры обратил внимание на важность создания условий для взаимовыгодного сотрудничества. При этом он не уточнил, обсуждали ли уже создание подобного альтернативного сообщества с другими странами.