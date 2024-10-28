28 октября 2024, 09:22

Минцифры предложило создать в России собственное Linux-сообщество

Freepik
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В России решили создать собственное Linux-сообщество, объединив разработчиков из стран, которые будут готовы работать с РФ. Об этом в комментарии РБК заявил представитель Минцфиры.

Идея возникла после увольнения 11 российских специалистов, которые занимались разработкой ядра операционной системы Linux. Представитель министерства назвал ситуацию очередным фактом дискриминации.

«Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами», - подчеркнул он.

По его словам, для реализации идеи предстоит договариваться с этими государствами и строить свою альтернативную структуру. Отдельно представитель Минцфиры обратил внимание на важность создания условий для взаимовыгодного сотрудничества. При этом он не уточнил, обсуждали ли уже создание подобного альтернативного сообщества с другими странами.

Россия Технологии
24 октября 2024, 08:25
С начала года российские госорганы потратили на VPN 14,1 млрд рублей
РИА «Новости»
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Общий объем закупок государственными органами подключений VPN за девять месяцев 2024 года составили 14,1 миллиарда рублей, что на 683% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки».

Эксперт Василий Данильчик при этом отметил, что публичных закупок VPN для работы с заблокированными сервисами и сайтами в России нет. Они проходят через закрытые процедуры, например, для служб, занятых гражданской и государственной безопасностью.

Наибольшие траты на VPN пришлись на департамент информационных технологий Москвы, речь о трех контрактах на 9,8 миллиарда рублей. Поставщиками стали «Ростелеком», «Ситроникс» и «Акадо Телеком».

Часть закупаемых услуг составила покупка сервисов SD-WAN, которые могут управлять маршрутизацией данных и шифровать трафик. Эксперты предположили, что повышение спроса на сервисы VPN связан с увеличением количества DDoS-атак.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил о блокировке провайдерами VPN-роутеров.

Интернет Россия
23 октября 2024, 14:21
«Ростех» допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции
РИА «Новости»
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«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации. Его процитировал ТАСС.

Чемезов отметил, что при такой процентной ставке вся прибыль «съедается процентами», которые организация должна заплатить банку.

«Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции <…> - все, чей срок производства составляет год и более, - либо надо что-то делать», - подчеркнул он.

Рекордный уровень ключевой ставки, как заметил глава «Ростеха», сильно тормозит дальнейший рост промышленности. Предприятиям не выгодно пользоваться займами. Если ситуация не поменяется, большинство заводов станут банкротами, уточнил Чемезов.

Падает и экспорт высокотехнологичной продукции: при заключении контракта на ту, производственной цикл которой больше года, авансовый платеж составляет 30-40% от оставшихся средств. Чтобы выпустить такие изделия, необходимо брать кредит, резюмировал он.

Экспорт Ростех
22 октября 2024, 09:35
Глава Фрязина изучил процессы производства горюче-смазочных материалов
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с представителями администрации посетил Московский завод «Газпромнефть — смазочные материалы», чтобы изучить, как делают нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Воробьев назвал комплексное развитие своего города приоритетной целью и поблагодарил компанию за содействие в этом.

«Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории», - заявил он.

Гендиректор компании Анатолий Скоромец рассказал, что завод постоянно и системно совершенствует технологии и процессы производства нефтепродуктов. Он отметил, что «Газпромнефть - смазочные материалы» вошла в пилотную группу нацпроекта «Честный знак».

«Возможности нашей площадки во Фрязине позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества», - заключил Скоромец.

Этот завод единственный в России, производящий смазочные материалы по полному циклу. На предприятии выпускают более 300 наименований различных масел для автомобилей, судов и промышленных агрегатов. Новые рецептуры разрабатываются на основе собственных базовых компонентов.

Россия Заводы Фрязино Газпром нефть Технологии
21 октября 2024, 12:05
Россияне пожаловались на работу Viber
Global Look Press
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Утром 21 октября пользователи мессенджера Viber пожаловались на проблемы в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Самарской области и Краснодарского края (6%), Челябинской и Нижегородской областей (4%), а также Пермского края и Свердловской области (2%).

По состоянию на 11:00 по московскому времени, общее число жалоб на сбои в работе Viber достигло 1384. У пользователей нет возможности получать и отправлять сообщения, либо полностью не работает приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать мессенджер Telegram для рассылки зараженных вирусами файлов под видом фотографий. Многие пользователи уже стали жертвами этой схемы, они установили себе присланный неизвестными файл с расширением APK.

Мессенджеры Соцсети

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