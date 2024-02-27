Минцифры и РКН выяснят причину масштабного сбоя Telegram и других сервисов в России
Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, заявили в Минцифры. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Также в министерстве подчеркнули, что совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины масштабного сбоя.
«Будем держать вас в курсе ситуации», - добавили в пресс-службе.
По информации Минцифры, сбой Telegram зафиксировали и в других странах. Российские операторы связи работают штатно, отмечая падение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.