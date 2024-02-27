27 февраля 2024, 14:03

Минцифры и РКН выяснят причину масштабного сбоя Telegram и других сервисов в России

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Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, заявили в Минцифры. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины масштабного сбоя.

«Будем держать вас в курсе ситуации», - добавили в пресс-службе.

По информации Минцифры, сбой Telegram зафиксировали и в других странах. Российские операторы связи работают штатно, отмечая падение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.

Telegram Россия
27 февраля 2024, 14:01
Сбой в Telegram распространился на WhatsApp
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Технические неполадки в рунете не ограничились мессенджером Telegram. На сбои пожаловались пользователи Viber и WhatsApp, абоненты большинства крупных операторов мобильной связи. Такие данные появились на сайте «Сбой.рф».

Примерно в одно и то же время перестали исправно работать Viber, Telegram и WhatsApp. Проблемы появились у абонентов МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

Веб-версия WhatsApp перестала работать у некоторых жителей Владимира, Нижнего Новгорода и Калининграда, сообщил сервис Downdetector. К 14:00 Telegram по-прежнему оставался недоступным в Сочи, Ярославле, Ставрополе, Рязани и других городах, фиксировали неполадки при входе в приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Сбой начался после полудня. Жалобы поступили из разных городов России , в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара. Некоторые интернет-пользователи смогли запустить Telegram при включенном VPN-сервисе.

WhatsApp Telegram
27 февраля 2024, 12:56
В работе Telegram произошел сбой
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Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте«Сбой.рф».

На данный момент общее количество поданных жалоб на работу сервиса в браузерной и мобильной версии превышает 5,7 тысяч.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи отмечали, что не могли отправить сообщения, чаты загрузить было невозможно.

Роскомнадзор отмечал, что предварительной причиной неполадок стала проблема во внутренней инфраструктуре сервиса.

Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте «Сбой.рф».

Telegram Россия
27 февраля 2024, 03:31
Россиянам рассказали, как мошенники могут незаметно управлять телефонами
Freepik
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Мошенники могут использовать поддельные банковские, чтобы дистанционно управлять смартфоном для вымогания денег у знакомых жертвы или для DDoS-атак. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ к финансам и управлению самим телефоном. Также они очень часто пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, установив такую же аватарку и название.

Поддельные приложения можно скачать на подозрительных сайтах, в каналах в мессенджерах или в рекламе внутри других приложений. Они отличаются неверными символами и значками в названии приложения. Также на фальшивый сайт может указать несоответствие фирменного логотипа и дизайн оригинала.

Чтобы не стать жертвой мошенников, приложения нужно скачивать из проверенных источников, напомнил Морев.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году сразу 500 миллионов записей с конфиденциальными данными россиян утекли в Сеть. Происшествие расследуется.

Мошенничество
26 февраля 2024, 18:58
Новые возможности появились в сервисах VK благодаря нейросетям
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Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в сервисах «Почта», «Облако», «Заметки» и «Календарь» Mail.ru. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Главные задачи новых функций - помогать пользователям с рутиной, генерировать креативные идеи и упрощать работу с большими письмами. В «Почте Mail.ru» ИИ кратко перескажет входящее письмо и выделит основные мысли. Это поможет сэкономить время на прочтении длинных сообщений.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» нейросеть поможет создать текст на любую тему, сгенерировать идеи и написать пост для соцсетей. В «Календаре» с помощью искусственного интеллекта можно придумать креативное поздравление с днем рождения для коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью можно с почтового ящика. После авторизации пользователь получит письмо с инструкцией.

Ранее VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital. Обучение открыли по 14 востребованным направлениям.

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