Миллионы гаджетов останутся без WhatsApp

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Пока приложение поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее. После ревизии рынка разработчики решили исключить некоторые устройства.

Начиная с 24 октября 2023 года приложение останется доступным только на гаджетах с операционной системой Android версии 5.0 и выше, а также тех, что смогут принимать СМС или звонки при подтверждении номера. Владельцев других гаджетов предупредили уведомлением в WhatsApp.

Новую версию WhatsApp для устройств на Android ранее показали в интернете. Приложение ждет кардинальная смена дизайна.

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