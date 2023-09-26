Миллионы гаджетов останутся без WhatsApp
WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с операционной системой Android версии ниже 5.0. Без приложения останутся миллионы устаревших гаджетов по всему миру, сообщила «Газета.ru».
Пока приложение поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее. После ревизии рынка разработчики решили исключить некоторые устройства.
Начиная с 24 октября 2023 года приложение останется доступным только на гаджетах с операционной системой Android версии 5.0 и выше, а также тех, что смогут принимать СМС или звонки при подтверждении номера. Владельцев других гаджетов предупредили уведомлением в WhatsApp.
Новую версию WhatsApp для устройств на Android ранее показали в интернете. Приложение ждет кардинальная смена дизайна.
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