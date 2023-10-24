Миллионы гаджетов остались без WhatsApp. Что не стоит делать пользователям

Ранее WhatsApp поддерживал устройства на базе Android с операционной системой 4.1 и новее. Теперь приложение доступно только для ОС Android версии 5.0 и выше.

Сообщения о том, что мессенджер перестанет быть доступным на смартфонах с устаревшей ОС, появлялись еще в сентябре.

«Поддерживать версии для разных поколений смартфонов трудоемко дорого и неудобно, к сожалению. Но это течение жизни. Помните, у нас были аудиокассеты, потом появились CD-диски, никто ведь никого не спрашивал, где мне достать кассет? Это развитие», - заметил собеседник «360».

По мнению Курочкина, старая версия мессенджера еще будет работать какое-то время на смартфонах с устаревшей ОС, просто никаких обновлений пользователям предлагать уже не будут.

«Но Android - открытая площадка, так что наверняка разработают сторонние клиенты, которые будут заменять официальный WhatsApp. Но если это будет недобросовестный разработчик, он может туда засунуть всякие шпионские программы», - обратил внимание эксперт.

На фоне этого, как подчеркнул Курочкин, при появлении альтернативных клиентов мессенджера лучше выбирать версии от известного и надежного разработчика.

«И ни в коем случае не надо пытаться искать в интернете альтернативы для WhatsApp на неизвестных сайтах и там его скачивать, потому что в этом случае тоже можно нарваться на мошенников», - указал собеседник «360».

Специалист посоветовал использовать для таких целей магазин приложений Google Play или официальный российский магазин мобильных приложений для Android RuStore.