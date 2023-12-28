28 декабря 2023, 18:23

Миллер заявил о серьезном шаге России по части технологического суверенитета

РИА «Новости»
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Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла технологического суверенитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года, сообщила пресс-служба компании.

Он рассказал, что холдинг всегда ставил перед собой сложные технологические задачи. По его словам, «Газпром» провел большую работу по достижению технологического суверенитета в энергетической сфере. В качестве примера он привел масштабное обновление двух электростанций - Автовской ТЭЦ в Петербурге и Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области.

«Это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации», - добавил Миллер.

Ранее глава «Газпрома» пообещал, что компания выделит в 2024 году рекордную сумму денег на газификацию. Холдинг направит на эту программу 270 миллиардов рублей.

Газ Россия Деньги Газпром
27 декабря 2023, 17:30
Перспективные технологии в электроэнергетике стали темой сессии Клуба экспертов Росатома
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Стратегическая сессия Клуба экспертов Росатома состоялась в павильоне «Атом» на ВДНХ. Участники встречи обсудили перспективные технологии в электроэнергетике, импортозамещение и ключевые вызовы для стабильности российской энергосистемы.

В рамках IV стратегической сессии Клуба экспертов Росатома прошел круглый стол на тему «Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?». Его участниками стали заместитель гендиректора, директор по энергетической политике концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, заместитель гендиректора «Новавинд» Виктор Свистунов, директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Павел Азгальдов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам Артемьева, атомная энергетика дает 20% в выработке электричества в России.

«Чтобы достичь этого уровня, за последние 10 лет мы ввели в строй восемь энергоблоков», - сообщил заместитель генерального директора «Росэнергоатома».

Он назвал 20% хорошей и устойчивой цифрой, на которой концерн не собирается останавливаться. «Росэнергоатом» будет работать над повышением показателя. После 2035 года госкорпорация планирует не только строить замещающие мощности, но и развивать атомную энергетику на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Артемьев.

С ним согласился Пикин, назвавший одним из ближайших вызовов для российской энергетики поддержание и замещение отечественными технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков. Большую их часть построили в предыдущие десятилетия на зарубежном оборудовании.

«С атомом проще. Это российская технология, там практически нет ничего иностранного, так что здесь все более надежно. Да и сетевой комплекс практически вышел на полное импортозамещение», - обратил внимание директор Фонда энергетического развития.

Свистунов напомнил об удачном опыте замещения иностранных технологий. По его словам, «Новавинд» сосредоточил в себе весь цикл: от производства ветрогенераторов до эксплуатации ветропарков. Компания создала завод в Волгодонске и теперь вместе с российскими поставщиками выпускает почти все вплоть до башен ветроустановок, сообщил Свистунов.

«Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков», - отметил заместитель гендиректора «Новавинд».

Он уточнил, что этими работами займется композитный дивизион. Компания будет и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями госкорпорации, добавил Свистунов.

Чтобы поддерживать стабильности в энергосистеме, сфере ВИЭ-генерации необходимо развитие систем накопления энергии. Сейчас в стране нарабатывают компетенции и технологии в этой области. Например, Росатом строит две гигафабрики по производству систем накопления энергии - в Калининграде и Москве.

«Создание гигафабрик - это одно из ключевых направлений по развитию неядерного бизнеса Росатома, которое не только внесет огромный вклад в обеспечение электросетевого комплекса самыми современными системами накопления энергии, но и обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта», - отметил директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ».

Электричество Технологии ВДНХ Росатом
26 декабря 2023, 20:50
Роскосмос анонсировал дату первого запуска ракеты «Ангара-5»
Роскосмос
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Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный запланировали на март 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Боевая ракета „Ангара-5“ вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола», - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса заявил, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя тяжелого класса «готов практически на 100%».

Ранее Борисов заявил, что Роскосмос перейдет на серийный выпуск спутников. Конвейерное производство требует унификации технических решений. Борисов назвал это грандиозной задачей.

Ракеты Строительство Роскосмос Россия
26 декабря 2023, 11:38
Китайские бренды впервые заняли все верхние места в рейтинге продаж сети «МегаФона» и Yota
Unsplash
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Китайские бренды смартфонов по итогам 2023 года стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Верхнее место в рейтинге впервые заняла марка Realme с долей 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Производители из Китая впервые заняли все первые строчки рейтинга продаж в натуральном выражении. На втором месте после Realme идет Honor с показателем 19,4%, а за ним следует Xiaomi (19%). На четвертой позиции также оказался китайский бренд Tecno с долей продаж 17%, далее идет Samsung (12%). Доля продаж смартфонов Apple уменьшилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним следуют модели Realme C30s и Honor X8. В категории 20-50 тысяч рублей верхнюю строчку занял Infinix Note 30 Pro. Среди смартфонов дороже 50 тысяч лидировал Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство поделили Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Бренд Realme занимал третью строчку с показателем 21%, за ним шли Tecno (11%) и Apple (10%).

Похожая ситуация сложилась и в 2021 году. Тогда Samsung оказался на первом месте с долей 39%. На второй позиции расположился Xiaomi (29%), а на третьей - Apple (12%). У китайских брендов смартфонов Realme и ZTE доля продаж тогда составила 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, гиганты индустрии Apple и Samsung постепенно теряют аудиторию в России.

«Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», - пояснил Борзилов.

Торговля Смартфоны Китай МегаФон
25 декабря 2023, 08:12
Холдинг KMZ начал проводить испытания первых обстановочных судов проекта 3050
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Первые два обстановочных судна проекта 3050 начали проходить испытания. Еще восемь кораблей находятся на разной стадии готовности, заявил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

Он напомнил, что обстановочные суда используются для прокладки водных путей, определения фарватеров и контроля глубин. Всего холдинг построит в рамках проекта 13 кораблей.

«По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре - в готовности 50-60%», - указал Даниленко.

По его словам, еще три корабля начали оснащать системами. Специалисты полностью подготовили корпуса всех 13 судов, а также лебедки, якоря, рулевые механизмы и водонепроницаемые двери.

Ранее холдинг KMZ построил первый безэкипажный катер «Одуванчик». Морской дрон можно использовать как платформу для БПЛА, он развивает скорость до 80 километров в час и при этом имеет возможность перевозить на себе до 600 килограммов грузов.

Корабли Армия

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