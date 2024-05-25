МИД рассказал о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

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«Интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, в том числе МИД России, существенно возросла после начала СВО. Ежедневно регистрируем акты вредоносного воздействия с использованием информационно-коммуникационных технологий со стороны хакеров, которые используют подсети иностранных компаний», - сказал он.

Представитель МИД утонил, что наиболее распространенными инструментами воздействия стали DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, вредоносное программное обеспечение.

«Сталкиваемся с комбинированными и многовекторными тщательно подготовленными операциями. Всех их своевременно выявляют и обезвреживают», - добавил Люкманов.

Ранее США пообещали 10 миллионов долларов за данные о россиянине Дмитрии Хорошеве по делу хакеров LockBit.