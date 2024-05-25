25 мая 2024, 18:10

МИД рассказал о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

РИА «Новости»
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После начала специальной операции интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России существенно возросла. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.

«Интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, в том числе МИД России, существенно возросла после начала СВО. Ежедневно регистрируем акты вредоносного воздействия с использованием информационно-коммуникационных технологий со стороны хакеров, которые используют подсети иностранных компаний», - сказал он.

Представитель МИД утонил, что наиболее распространенными инструментами воздействия стали DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, вредоносное программное обеспечение.

«Сталкиваемся с комбинированными и многовекторными тщательно подготовленными операциями. Всех их своевременно выявляют и обезвреживают», - добавил Люкманов.

Ранее США пообещали 10 миллионов долларов за данные о россиянине Дмитрии Хорошеве по делу хакеров LockBit.

Россия Хакеры МИД РФ
24 мая 2024, 20:55
Легендарный мессенджер ICQ закроют через месяц
Freepik
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Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц — 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц - 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

В компании объяснили, что решение закрыть «аську» связано с планами сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [„VK Мессенджера“ и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», - указали в релизе компании.

Пользователям ICQ напомнили, что им необходимо скопировать переписку и файлы и сохранить на компьютер, чтобы не потерять данные.

Мессенджер создали в 1996 году, он стал одной из первых платформ для бесплатного обмена сообщениями. В 2000-е россияне пользовались «аськой» для рабочей переписки, общения с друзьями и любовных посланий.

А чем для вас был ICQ? Поделитесь ностальгическими воспоминаниями в нашем Telegram-канале.

Мессенджеры Работа Продукты
23 мая 2024, 05:43
Появился новый способ воровства аккаунтов на госуслугах
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Мошенники начали использовать старые SIM-карты для доступа к чужим аккаунтам на госуслугах. Угнанные страницы злоумышленники выставляют на продажу в даркнете.

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, за последние месяцы известно более 10 случаев, в которых мошенники получали доступ к госуслугам через мобильные номера, поступившие в повторную продажу.

«Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе госуслуги, крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», - объяснили эксперты сервиса «Известиям».

По данным аналитиков, около 60% SIM-карт, поступающих в продажу, уже использовались ранее. Они посоветовали пользователям не менять часто номера телефонов, а также установить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Ранее эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал 360.ru, что злоумышленники могут использовать доступ к украденному аккаунту на госуслугах для оформления кредитов.

Банки Мошенничество Кредиты Утечки данных Госуслуги
23 мая 2024, 01:05
«Россию — миру». Новый спецпроект «АиФ» расскажет о достижения науки
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Издательский дом «Аргументы и факты» запустил новый мультиформатный медиапроект «Россия — миру». Он расскажет о главных достижениях российской и советской науки.

Проект «Россия - миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия - моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», - заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией. По его словам, важно, чтобы общество, особенно молодежь, поняли, что научные достижения являются одним из ее ключевых признаков.

В рамках проекта можно будет ознакомиться с историями и работами 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, в числе которых физики, математики, историки, врачи, биологи и другие деятели. Мультимедийная выставка расскажет, как достижения великих ученых повлияли на цивилизационное развитие России и ее роль в мировом научном знании.

Ученые Россия Нацпроекты Наука
22 мая 2024, 20:20
В МТС оценили претензии ФАС о росте абонентской платы
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Компания МТС заявила, что повышение абонентской платы является экономически обоснованным. В компании добавили, что все необходимые подтверждения предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС), причем заранее и в полном объеме.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», - сообщили РИА «Новости» в компании.

ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения цен. В марте и апреле, по данным ведомства, компания увеличила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов. Рост составил в среднем 8%. В службе решили, что подобные действия ущемляют интересы абонентов.

До этого шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, почему ФСБ решила навести порядок на сером рынке сим-карт в России.

Этой весной ФАС также призвала российские авиакомпании объяснить рост стоимости билетов , выяснив в ходе анализа динамики цен, что стоимость некоторых маршрутов не соответствует принципам ценообразования.

ФАС России Россия

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