Microsoft захотела перенести сроки блокировки доступа к части сервисов

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Благоразумов отметил, что в Microsoft обсуждают перенос сроков с 20 марта на конец месяца.

«Это не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры», - пояснил вице-президент.

Под блокировку попадут сервисы для корпоративных клиентов, облачные платформы One drive и Azure, а также все версии Excel. В российской компании заверили, что Microsoft не планирует отключать продукты для физических лиц.

Решение о приостановке доступа к сервисам компания Microsoft приняла из-за 12-го пакета антироссийских санкций, который начал действовать в декабре 2023 года.