«МегаФон» внедрил умную систему мониторинга на крупнейшем газопроводе Якутии

Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом более сотни населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они вместе с тремя тысячами километров трубопроводов вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению вероятных ЧП.

На начальном этапе проекта умная система «МегаФона» успешно прошла тестовую эксплуатацию в разных географических точках на нескольких объектах «Сахатранснефтегаза». Каждый из них оснастили видеосистемой из 36 камер. Сюда же поступали оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В 2023 году проект решили масштабировать. Число камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Наши технологии помогут специалистам „Сахатранснефтегаза“ оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

Своевременное обнаружение чрезвычайных ситуаций позволит быстро реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы, а также минимизировать ущерб.

Интеллектуальный сервис видеонаблюдения не первый год используют российские региональные власти и предприятия. Примерами стали комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях.