«МегаФон» ускорил мобильный интернет курьерам и водителям такси на период распродаж

В ноябре в России начинается высокий сезон торговли, поскольку в это время стартуют крупные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на городские транспортные сети. Так, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь - самый загруженный месяц года: в 2022 году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше.

Согласно статистике «МегаФона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно существенно повышается в ноябре–декабре. В эти месяцы прошлого года он вырос на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения выпадают на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября 2022 года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов поднялся почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для делающих заказы в интернете, но и для обеспечивающих доставку. В связи с этим «МегаФон» решил предоставить партнерам «Яндекс Про», водителям такси и курьерам, ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Такое технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения «Яндекс Про», через которое курьеры и водители такси принимают и выполняют заказы. Кроме того, pre-5G обеспечивает стабильную работу приложения в местах самой высокой концентрации абонентов мобильного оператора и улучшает навигацию.

«Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов, и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Компания представила технологию pre-5G в марте 2022 года. Ее возможностей хватает для мобильного гейминга, просмотра контента на стримингах, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве и без зависаний.