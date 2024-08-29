«МегаФон» сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября

Разработанная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, прозванная журналистами «Царь-лазер», начнет свою работу через пять лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор центра и Герой России Валентин Костюков.

Он подчеркнул, что к 2029 году установку используют в полную силу для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. Речь идет о нагреве ядерного топлива до получения реакции плазмы до ее разлета.

Костюков подчеркнул, что сейчас в разработке установки специалисты завершили первый этап для будущего выхода аппарата на полномасштабную мощность, выше которой в мире пока нет.

«Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме», - заявил директор саровского ядерного центра.

На вопрос журналиста, где можно использовать в будущем такую установку, Костюков заявил, что лазером можно уничтожать грозящие Земле астероиды.

В начале июня прошлого года ученые Института лазерно-физических исследований в Сарове показали приехавшему с визитом премьер-министру Михаилу Мишустину разработанную лазерную установку. Глава правительства поздравил специалистов с завершением создания мощного аппарата и назвал это событием мирового масштаба.