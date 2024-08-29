29 августа 2024, 12:55

«МегаФон» сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября

РИА «Новости»
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Оператор мобильной связи «МегаФон» с 1 сентября сделает интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо просто спуститься в метро, и пакеты тарифа не будут расходоваться до выхода на поверхность.

Метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга в 2023 году суммарно перевезли порядка 2,7 миллиарда пассажиров. Передвигаясь под землей, большая часть из них слушает музыку, смотрит сериалы, листает ленты социальных сетей, что расходует трафик. При этом мобильным интернетом в метро жители двух столиц пользуются все активнее. Объем трафика с начала года в московской подземке вырос более чем в два раза (на 115%), в питерской - в полтора (на 48%).

В московской подземке доля мужчин на 17% больше доли женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров - 36-46 лет. В метро Санкт-Петербурга ситуация иная: здесь женщин хоть и незначительно (на 2%), но больше, а самый популярный возраст пассажира варьируется от 46 до 65 лет. При этом в пути жители двух столиц пользуются в основном одними и теми же приложениями, в топе Telegram, «Кинопоиск» и «ВКонтакте».

Санкт-Петербург Метро МегаФон Москва
12 августа 2024, 19:35
Названы сроки запуска самой мощной лазерной установки в мире
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Разработанная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, прозванная журналистами «Царь-лазер», начнет свою работу через пять лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор центра и Герой России Валентин Костюков.

Он подчеркнул, что к 2029 году установку используют в полную силу для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. Речь идет о нагреве ядерного топлива до получения реакции плазмы до ее разлета.

Костюков подчеркнул, что сейчас в разработке установки специалисты завершили первый этап для будущего выхода аппарата на полномасштабную мощность, выше которой в мире пока нет.

«Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме», - заявил директор саровского ядерного центра.

На вопрос журналиста, где можно использовать в будущем такую установку, Костюков заявил, что лазером можно уничтожать грозящие Земле астероиды.

В начале июня прошлого года ученые Института лазерно-физических исследований в Сарове показали приехавшему с визитом премьер-министру Михаилу Мишустину разработанную лазерную установку. Глава правительства поздравил специалистов с завершением создания мощного аппарата и назвал это событием мирового масштаба.

Исследования Ученые Россия Технологии
10 августа 2024, 03:22
Стала известна причина удаления RuTube из магазина App Store
РИА «Новости»
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Приложение российского RuTube пропало из маркетплейса App Store, причина — санкции со стороны американской компании. Об этом руководство видеохостинга сообщило в Telegram-канале.

Приложение российского RuTube пропало из маркетплейса App Store, причина - санкции со стороны американской компании. Об этом руководство видеохостинга сообщило в Telegram-канале.

«RuTube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в App Store как можно скорее», - сообщили в компании.

В RuTube пообещали сообщать об изменениях в этой ситуации, которая создает неудобства и сложности в использовании платформы. В Google Play приложение доступно.

Видеохостинги «VK Видео» и RuTube обогнали YouTube по популярности в разделе App Store с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, американская платформа - на 10 строчке.

Google Видео Санкции Магазины YouTube
06 августа 2024, 21:23
«VK Видео» оказалось самым скачиваемым приложением у россиян
РИА «Новости»
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Сервис «VK видео» оказался самым скачиваемым приложением среди россиян. Это можно увидеть в приложениях Google Play и AppStore. Как рассказали РИА «Новости» в VK, это произошло после замедления работы YouTube в стране.

«Установки приложения возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений», - заявил собеседник агентства.

В App Store в России видеохостинги «VK Видео» и Rutube обогнали YouTube по популярности в разделе с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, а американская платформа расположилась на десятой строчке.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин заявил, что YouTube начал медленнее работать из-за деградации кэширующего оборудования , а не из-за принудительной блокировки со стороны российских властей. Так он прокомментировал сообщения о том, что замедление видеохостинга якобы может отразиться на работе мобильной системы Android.

ВКонтакте Блокировки Видео Россия YouTube
06 августа 2024, 11:59
«Не массовая киберугроза». Россиянам рассказали, как избежать заражения вирусом-шпионом
Freepik
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Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили троян LianSpy, несколько лет шпионивший за россиянами через гаджеты на операционной системе Android. Как обезопасить себя и какие цели преследовали разработчики шпионского вируса, рассказал 360.ru сотрудник компании Дмитрий Калинин.

По предположению специалистов по кибербезопасности , вирус мог функционировать еще с 2021 года, но выявили его только сейчас.

По словам Калинина, целью злоумышленников могли стать переписка в мессенджерах, список контактов, журнал звонков и другие личные данные.

«Важно понимать, что LianSpy нацелен на конкретных пользователей, то есть это не массовая киберугроза», - подчеркнул эксперт.

Чтобы обезопасить себя от вируса, специалист дал несколько советов.

«Скачивать приложения только из официальных источников: магазинов и приложений и с сайтов компаний-разработчиков; регулярно обновлять операционную систему на смартфоне и установленные приложения; использовать надежное защитное решение, в том числе на смартфонах», - предложил он.

Ранее IT-эксперт Алексей Раевский призвал компании переходить на российский софт, чтобы решить проблему с кибератаками.

Смартфоны

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