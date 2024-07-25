25 июля 2024, 18:09

«МегаФон» первым внедрил в Москве технологию DSS для ускорения мобильного интернета

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Компания «МегаФон» первой среди российских операторов связи внедрила в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing. Она позволит системам связи поколений 3G и 4G совместно работать на одних частотах, что положительно повлияет на скорость мобильного интернета.

Нагрузка на сеть постепенно увеличивается: только в первом квартале 2024 года в столицу приехали почти шесть миллионов туристов, что на 20% больше, чем пять лет назад. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Специалисты компании запустили программу рефарминга - перераспределения частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Это позволит избежать перегрузки в сети.

Обычно рефарминг подразумевает перевод в LTE сетей 2G и 3G, но в условиях большого города с его плотностью населения и объемами передачи данных это может негативно сказаться на качестве голосовых вызовов. Кроме того, на 3G до сих пор работают банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и многие другие устройства.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки», - рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он объяснил, что если нагрузка растет в одной сети, то базовая станция автоматически подключается к частоте другой. Благодаря этой технологии средняя скорость скачивания выросла почти на 14%, а загрузки данных - на 3,3%.

Все это позволит абонентам пользоваться онлайн-сервисами на более высоких скоростях и без страха искажения картинки и звука.


Интернет Россия МегаФон Технологии
24 июля 2024, 09:59
Российских пользователей Telegram лишили возможности монетизировать каналы
РИА «Новости»
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Владельцы Telegram-каналов с 24 июля больше не могут зайти в подраздел монетизации. Об этом сообщил RT.

Через подраздел монетизации пользователи имели возможность выводить внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Для этого им нужно было перейти на сервис Telegram Ads, в котором можно совершать покупки.

Telegram ввел монетизацию для владельцев каналов с аудиторией более тысячи человек 31 марта. Благодаря новой функции они получали 50% дохода от рекламы, которая отображалась в их ресурсах.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с помощью Telegram-каналов можно аработать, если набрать в них большую аудиторию и публиковать качественный контент. Получить деньги можно не только с помощью монетизации, но и благодаря таргетированной рекламе.

Интернет Telegram
23 июля 2024, 12:02
«Мы в контакте с Apple». В Avito прокомментировали блокировку приложения в AppStore
РИА «Новости»
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Приложение сервиса для публикации объявлений Avito стало недоступно для скачивания в AppStore. Об этом 360.ru сообщили представители компании.

«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», - сообщили в Avito.

Юзеры, у которых приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

Онлайн-площадка исчезла из AppStore 23 июля по неизвестной причине. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Ранее россиян предупредили, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах, таких как iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus.

Apple Блокировки
21 июля 2024, 15:57
Хакеры получили доступ к Telegram-каналам России
Unsplash
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Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot — сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram — и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Специалисты призвали владельцев Telegram-каналов отозвать у Fleep Bot права администрирования, так как он попал в руки злоумышленников.

Создатели сервиса признали проблему и заявили, что команда решает вопрос с несанкционированным доступом.

«Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание», - заявили разработчики.

В распространенном хакерами заявлении говорилось, что проводимая Зеленским политиком привела к потере нескольких тысяч человек, а также содержала призыв к украинским военным о сдаче в плен, чтобы прекратить действовать в интересах Запада.

Общее число Telegram-каналов, где появилось подобное сообщение пока неизвестно.

На этой неделе мессенджер Telegram пережил небольшой сбой в работе. На проблемы в работе приложения пожаловались жители центральных областей России. Владельцы аккаунтов заявили, что у них перестали грузиться фото и видео.

Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot - сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram - и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Telegram Россия Хакеры
21 июля 2024, 01:47
Глобальный сбой Microsoft обнулил 8,5 миллиона устройств на базе Windows
Freepik
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Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщили на сайте корпорации.

«По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», - говорится в сообщении.

В Microsoft уточнили, что направили сотни инженеров и экспертов на устранение причин сбоя. Все они напрямую работали с клиентами.

В корпорации добавили, что этот сбой продемонстрировал взаимосвязь «обширной экосистемы», в состав которой входят поставщики глобальных облачных услуг, программные платформы, поставщики средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиенты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой в работе Windows , прокомментировав пост CrowdStrike о «ярком» сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network и репостнув в соцсетях картинку с «синими экранами смерти».

Microsoft Глобальный сбой Windows 19 июля

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