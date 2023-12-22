«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом инновационный кластер МГУ «Ломоносов»

Оператор обеспечил качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта площадью 65 тысяч квадратных метров. Специалисты компании установили оборудование, поддерживающее современный диапазон LTE-1800, который позволяет выходить в интернет на высоких скоростях.

Теперь резиденты кластера могут совершать звонки с использованием VoLTE. Это технология голосовой связи, работающая в 4G и позволяющая абоненту одновременно разговаривать и выходить в Сеть, например, чтобы скачивать файлы или переписываться в мессенджерах.

Флагманский инновационный кластер МГУ стал местом притяжения компаний, специализирующихся на передовых технологиях и разработках. Для работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, дающая непрерывный доступ к онлайн-сервисам.

«Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 мегабит в секунду позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых на этой территории организовали пространства коворкингов, дающие возможность поучаствовать в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Также в комплексе есть лабораторные помещения и выставочные пространства с конференц-залами.