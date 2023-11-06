Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил

«Не так, чтобы три или четыре страны подписали какое-то соглашение по искусственному интеллекту. Это должны быть общечеловеческие правила, которым должны следовать все страны. Будет ли это на площадке в ООН или в другом формате, но мы к этому придем», - сказала она.

По словам Матвиенко, при использовании ИИ нужна грань, дальше которой заступать нельзя.

«Такой гранью в искусственном интеллекте является то, что цели развития, цели полагания обязательно должен разрабатывать человек, а не искусственный интеллект», - пояснила спикер Совфеда.

Она также подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта является научным прогрессом, который нельзя остановить.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке разработок в области искусственного интеллекта. Компании получат 1,2 миллиарда рублей.