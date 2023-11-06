06 ноября 2023, 19:32

Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил

РИА «Новости»
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Искусственный интеллект (ИИ) требует регулирования по общечеловеческим правилам, поэтому всем странам нужно подписать соответствующее соглашение. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявил на форуме «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Не так, чтобы три или четыре страны подписали какое-то соглашение по искусственному интеллекту. Это должны быть общечеловеческие правила, которым должны следовать все страны. Будет ли это на площадке в ООН или в другом формате, но мы к этому придем», - сказала она.

По словам Матвиенко, при использовании ИИ нужна грань, дальше которой заступать нельзя.

«Такой гранью в искусственном интеллекте является то, что цели развития, цели полагания обязательно должен разрабатывать человек, а не искусственный интеллект», - пояснила спикер Совфеда.

Она также подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта является научным прогрессом, который нельзя остановить.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке разработок в области искусственного интеллекта. Компании получат 1,2 миллиарда рублей.

Искусственный интеллект Валентина Матвиенко Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 03:40
Россиянам рассказали, о чем не стоит разговаривать рядом с умной техникой
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Наличие умной техники несет определенные риски. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что умные гаджеты восприимчивы к уловкам. Далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, а разница между частной информацией и публичной пока прописана нечетко. Мясоедов рекомендовал не обсуждать личные или бизнес-темы вблизи электронных помощников.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», - добавил эксперт.

Попавшие в умное устройство личные данные могут стать добычей мошенников, которые используют их для атаки на смартфоны.

Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками банка и уведомили 66-летнюю пенсионерку о попытках взять кредит на ее имя.

Гаджеты Технология Умный дом
01 ноября 2023, 12:04
«МегаФон» ускорил мобильный интернет курьерам и водителям такси на период распродаж
РИА «Новости»
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«МегаФон» предоставит ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей России. Апгрейд ускорит работу специализированных приложений и позволит работникам быстрее выполнять заказы в период наиболее интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

В ноябре в России начинается высокий сезон торговли, поскольку в это время стартуют крупные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на городские транспортные сети. Так, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь - самый загруженный месяц года: в 2022 году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше.

Согласно статистике «МегаФона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно существенно повышается в ноябре–декабре. В эти месяцы прошлого года он вырос на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения выпадают на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября 2022 года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов поднялся почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для делающих заказы в интернете, но и для обеспечивающих доставку. В связи с этим «МегаФон» решил предоставить партнерам «Яндекс Про», водителям такси и курьерам, ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Такое технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения «Яндекс Про», через которое курьеры и водители такси принимают и выполняют заказы. Кроме того, pre-5G обеспечивает стабильную работу приложения в местах самой высокой концентрации абонентов мобильного оператора и улучшает навигацию.

«Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов, и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Компания представила технологию pre-5G в марте 2022 года. Ее возможностей хватает для мобильного гейминга, просмотра контента на стримингах, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве и без зависаний.

Интернет Такси МегаФон Курьеры
31 октября 2023, 14:01
«Вырастут цены на все товары и услуги». К чему приведет увеличение платы операторов за использование 4G
unsplash.com
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Увеличение платы операторов за использование 4G в России приведет к росту цен на все товары и услуги в ближайшие два года. Таким мнением с «360» поделился ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Из-под телекома «вышибают табуретку» Специалист объяснил такую динамику тем, что связь является ключевой технологией. Например, при плохо работающем интернете может пострадать логистика, добавил эксперт.

«Телеком является ключевой технологией, из-под которой вышибают сейчас табуретку», - подчеркнул аналитик.

По его мнению, количество компаний, предоставляющих услуги связи, не сократится, как и число абонентов.

«Большая четверка как была, так и останется, никуда она не денется. Количество абонентов тоже не сократится, потому что связь - это ключевая технология. Соответственно, мы будем пользоваться связью, даже если она вырастет в два, в три, в четыре раза в цене», - заключил Муртазин.

Привлечение дополнительных 20 миллиардов рублей за счет увеличения платы операторов на использование частот LTE планируется направить на реализацию социальных проектов в области связи. В частности, на эти средства можно подключить к интернету малые населенные пункты.

Российским операторам могут увеличить плату за использование частот LTE в 10 раз в 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в государственных органах. Сейчас четыре крупнейших компании сотовой связи платят 15-17 миллиардов евро в год, однако расходы могут вырасти примерно до 30 миллиардов.

Чем грозит увеличение платы операторов На сегодняшний день государство является владельцем частот. Если Минцифры примет новую методику расчета тарифов, то плата за 4G, которую государство взимает с операторов, вырастет именно в 10 раз, объяснил Муртазин. По его словам, такой проект примут с вероятностью в 99,9%.

«По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь», - отметил эксперт.

Стоимость услуг связи для абонентов также вырастет, поскольку коммерческим компаниям, которыми являются операторы, необходимо компенсировать свои расходы.

«Новые тарифы будут запредельно дорогими, на старых тарифах будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх. <…> Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно», - добавил Муртазин.

Интернет Технологии
31 октября 2023, 10:04
Плату операторов за использование 4G могут увеличить на порядок
Freepik
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Российским сотовым операторам могут увеличить плату на использование частот LTE в 10 раз. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в государственных органах и на рынке связи.

Собеседник СМИ, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил, что четыре крупнейших российских оператора сейчас платят 15-17 миллиардов евро в год, а вырасти расходы могут примерно до 30 миллиардов. Что касается общих издержек на все частоты, уже в следующем году они могут увеличиться вдвое.

Поводом для повышения тарифов, возможно, станет разработка новой методики расчета, которую готовит Минцифры. Предполагается, что компаниям перестанут делать скидку за пользование спектром для 4G как за применение перспективной технологии, как происходило с начала 2010-х годов.

Один из собеседников издания отметил, что вопрос о повышении платы уже решен. При этом корректировка поможет привлечь в бюджет дополнительно 20 миллиардов рублей на реализацию соцпроектов в области связи. В частности, на эти средства можно будет подключить к интернету малые населенные пункты.

Интернет Технологии

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