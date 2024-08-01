Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% - о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.

Большинство обращений поступили из Москвы и Подмосковья. Неполадки фиксировали также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

МТС, «Мегафон» и «Билайн» ранее предупреждали абонентов о замедлении видеохостинга. Мобильные операторы заверили, что не вводили ограничений. Ростелеком связал неполадки с состоянием оборудования Google.