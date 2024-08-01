01 августа 2024, 08:24

Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России

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Ночью 1 августа в России произошел массовый сбой в работе YouTube. Судя по данным сервиса Downdetector, на проблемы с воспроизведением видео пожаловались жители нескольких регионов страны, сообщил РБК.

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% - о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.

Большинство обращений поступили из Москвы и Подмосковья. Неполадки фиксировали также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

МТС, «Мегафон» и «Билайн» ранее предупреждали абонентов о замедлении видеохостинга. Мобильные операторы заверили, что не вводили ограничений. Ростелеком связал неполадки с состоянием оборудования Google.

Интернет Роскомнадзор Соцсети YouTube
31 июля 2024, 21:08
Замедление Youtube не остановило прирост зрителей из России
РИА «Новости»
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Количество зрителей YouTube в России выросло за неделю после объявления о замедлении платформы для десктопной версии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные единого измерителя аудитории Mediascope.

Согласно представленным данным, с 22 по 28 июля, число зрителей Youtube составило 82,5 миллиона человек. Неделей ранее количество посетителей хостинга было ниже - 82,1 миллиона. Также вырос среднесуточный охват аудитории 55,7 миллиона против 55,4 миллиона зрителей.

В своих подсчетах Mediascope ориентируется, как на тех, кто пользуется мобильной версией хостинга, так и версией для компьютера.

О замедлении YouTube для стационарных компьютеров ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он предупредил пользователей, что скорость загрузки видео на хостинге снизится до 40% из-за износа серверов, где хранится основной контент. Кроме того российские дата-центры прекратят сотрудничество с владельцем серверов - компанией Google, что еще сильнее снизит скорость загрузки.

Россия YouTube
31 июля 2024, 05:32
Мобильные операторы предупредили россиян о сбоях в работе YouTube
РИА «Новости»
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«Билайн» предупредил абонентов, что во многих российских регионах ухудшилась доступность видеохостинга YouTube. Аналогичные проблемы зафиксировали МТС и «Мегафон», сообщили РИА «Новости» представители мобильных операторов.

Техническая поддержка «Билайна» связала проблемы YouTube с устареванием его оборудования в России. По их словам, мобильные операторы в этом не виноваты, так как на их сетях ограничений нет, они работают в штатном режиме.

Сотовый оператор МТС также подтвердил медленную работу YouTube, подчеркнув, что со стороны компании ограничений нет.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% , но по словам IT-юриста Алексея Шаталова, у власти нет самоцели заблокировать видеохостинг. Это крайняя и вынужденная мера, так как YouTube не исполнял решений российских судов еще до 2022 года.

До этого в некоторых российских регионах начали замедлять работу WhatsApp.

Россия YouTube
30 июля 2024, 17:05
Пользователи пожаловались на сбои в работе Microsoft 365
Unsplash
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Пользователи Microsoft 365 пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, фиксирующем отключения популярных ресурсов в интернете.

Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании - почти 900. Также сообщения о неполадках пишут из США, Канады, Германии и Италии.

Во второй половине июля в работе Microsoft уже произошел глобальный сбой. В результате три американских авиакомпании запретили своим самолетам взлетать из-за проблем с коммуникацией, британский телеканал Sky News временно приостановил вещание , с проблемами столкнулись банковская и другие отрасли.

При этом в России пассажирская авиация продолжила работу в штатном режиме из-за перехода на отечественный софт.

Пользователи Microsoft 365 пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась на сайте Downdetector , фиксирующем отключения популярных ресурсов в интернете.

Microsoft
30 июля 2024, 16:53
Tele2 улучшила качество связи в нескольких районах на севере Москвы
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Оператор мобильной связи Tele2 улучшил качество связи в технологии LTE в нескольких городах Подмосковья. Об этом сообщил технический директор макрорегиона «Москва» Алексей Крушинин.


По его словам, масштабная модернизация охватила 493 базовые станции в Солнечногорске, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском и других городских округах Подмосковья. Благодаря этому пиковая скорость 4G выросла на 12,3%, а потребление трафика LTE - на 15,3%.

«Мы видим, что потребность в технологии 4G становится все более насущной для жителей Московской области, а значимость LTE во много раз превосходит потребление голосовой связи», - подчеркнул Крушинин.

В этих городах проживают несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные. Теперь они смогут быстрее обмениваться данными и загружать видеоконтент в HD-качестве.

«Уверены, что клиенты Tele2 смогут оценить новый уровень потребления трафика в LTE», - отметил представитель компании.

Tele2 Москва

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