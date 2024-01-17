Массовый сбой работы WhatsApp произошел в регионах России

Обращения в техподдержку начали отправлять утром. К 08:59 сервис «Сбой.рф» зафиксировал почти 1,3 тысячи жалоб, из них половина пришлась на Башкирию. Еще в 15% случаев мессенджер перестал работать на территории Татарстана, в 14% - в Москве. На WhatsApp* пожаловались также жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей.

Сервис Downdetector сообщил, что 64% жалоб пришли из Башкирии, 35% - Подмосковья. Сбои начались 16 января. Пользователи не могли подключиться к сети и просмотреть медиафайлы.

Осенью WhatsApp* предупредил о прекращении работы на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android. Без мессенджера остались миллионы устройств. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин не рекомендовал скачивать аналоги с малоизвестных сайтов.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.