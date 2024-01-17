17 января 2024, 10:01

Массовый сбой работы WhatsApp произошел в регионах России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В России 17 января произошли проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. Большинство жалоб поступили из Башкирии, сообщило РИА «Новости».

Обращения в техподдержку начали отправлять утром. К 08:59 сервис «Сбой.рф» зафиксировал почти 1,3 тысячи жалоб, из них половина пришлась на Башкирию. Еще в 15% случаев мессенджер перестал работать на территории Татарстана, в 14% - в Москве. На WhatsApp* пожаловались также жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей.

Сервис Downdetector сообщил, что 64% жалоб пришли из Башкирии, 35% - Подмосковья. Сбои начались 16 января. Пользователи не могли подключиться к сети и просмотреть медиафайлы.

Осенью WhatsApp* предупредил о прекращении работы на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android. Без мессенджера остались миллионы устройств. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин не рекомендовал скачивать аналоги с малоизвестных сайтов.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

Мессенджеры WhatsApp Интернет Башкирия
13 января 2024, 03:16
Россиян предостерегли от отправки аудиосообщений в мессенджерах
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Злоумышленники взламывают мессенджеры и социальные сети, скачивают оттуда голосовые сообщения и с помощью нейросети генерируют аудиосообщения с просьбой одолжить деньги. Фейковые голосовые аферисты отправляют родственникам и знакомым жертвы. Для убедительности прикладывают данные паспорта и банковских карт.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый. <…> Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии», - предупредил Закарян.

Эксперт считает, что одним из способов борьбы с мошенничеством является распространение информации о методах и схемах злоумышленников. Закарян пояснил, что не нужно полностью отказываться от голосовых сообщений, в качестве предосторожности старые аудио стоит удалять из мессенджера.

Ранее о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта писало издание РБК. В начале года участились фейковые сообщения в Telegram с просьбой одолжить деньги.

Мессенджеры Искусственный интеллект Мошенничество Деньги Технологии
11 января 2024, 13:00
«МегаФон»: Telegram обогнал TikTok по популярности в новогодние праздники
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мессенджеры вошли в список самых популярных у россиян приложений в период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. В новогодние праздники голосовой трафик на абонента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7% — традиционным звонкам с поздравлениями россияне предпочли общение в мессенджерах. Такие результаты показало исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

По сведениям аналитиков, в минувшие новогодние праздники объем потребляемого интернет-трафика в расчете на абонента вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным приложением в новогоднюю ночь и в период каникул стал YouTube, хотя активность российских пользователей в нем снизилась почти на 10% год к году. Вторую строчку занял VK, показавший потребление трафика приблизительно на уровне новогоднего периода 2023 года ( 1%). На третьем месте оказался Telegram, прибавивший сразу 46%. Благодаря этому мессенджер в наступившем году обошел по популярности TikTok, который просел на 17%. Также в топ-5 приложений попал «Кинопоиск» - его интернет-трафик повысился на 31%.

Категория мессенджеров в целом продемонстрировала взрывной рост. В сравнении с новогодними праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Значительно прибавили и онлайн-кинотеатры, показавшие повышение трафика на 28% год к году.

Как отмечает оператор связи, тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Например, в эти праздники в среднем один абонент тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и уже на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми «разговорчивыми» стали жители Карачаево-Черкесии - в новогодние каникулы они провели за звонками в среднем по 148 минут в расчете на одного пользователя. На втором месте оказались жители Мордовии с показателем 136 минут на абонента, а третью строчку заняли пользователи из Пензенской области (131 минута). В топ-5 также попали жители Калмыкии (129 минут) и Самарской области (119 минут).

Telegram TikTok
10 января 2024, 16:44
От ледоколов до эндопротезов: как российские масла работают в самых сложных механизмах
Читайте нас в: Google Новости
Широкое применение российских моторных и индустриальных масел, а также специализированных смазок «Газпромнефть — смазочные материалы» представили в специальном проекте «Лучшие для лучших». Интерактивная визуализация демонстрирует, как высокотехнологичная продукция обеспечивает надежную работу самых современных моделей техники и промышленного оборудования.

Широкое применение российских моторных и индустриальных масел, а также специализированных смазок «Газпромнефть - смазочные материалы» представили в специальном проекте «Лучшие для лучших». Интерактивная визуализация демонстрирует, как высокотехнологичная продукция обеспечивает надежную работу самых современных моделей техники и промышленного оборудования.

Digital-проект наглядно объясняет, в каких узлах техники используют смазочные материалы, и какую роль они играют в разных сферах промышленности. Так, масла «Газпромнефть-СМ» помогают ледоколам прокладывать путь до Северного полюса и круглогодично осуществлять навигацию в Арктической зоне. Благодаря уникальным турбинам самые мощные в мире ледокольные суда развивают скорость до 22 узлов и способны пробивать лед толщиной до трех метров.

Но для надежной работы турбогенераторов необходима специальная продукция: масло с повышенной вязкостью и устойчивостью к резким перепадам температур. Эксперты Научно-исследовательского центра компании создали формулу, которая защищает высокотехнологичные механизмы эффективнее аналогов и позволяет установкам безостановочно работать в течение целого года.

Также можно детально рассмотреть, как работают масла в самых крупных самосвалах и спортивных багги, на буровых установках и металлопрокатных комплексах, узнать, как специальные охлаждающие жидкости помогают создавать инновационные эндопротезы. Эксперты разрабатывают рецептуры с помощью цифрового сервиса «Алхимик» на базе искусственного интеллекта. Сегодня в России создаются и внедряются в производство синтетические базовые масла и собственные присадки, что позволяет снизить зависимость от импортных поставщиков, значительно расширить высокотехнологичную линейку смазочных материалов для всех отраслей экономики.

Россия Газпром нефть
06 января 2024, 15:44
Американские юристы потребовали запретить Google помогать полиции
Читайте нас в: Google Новости
Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Юристы полагают, что с помощью Google полиция вмешивается в личную жизнь пользователей. По их мнению, такая практика противоречит конституции.я Правоохранители сотрудничают с Google c 2016 года после успешной поимки преступника, изнасиловавшего женщину в Пенсильвании. Оказалось, что злоумышленник искал имя и адрес пострадавшей с помощью сервисов Google. После этого случая практика «цифрового розыска» стала повсеместной.

В октябре суд в Колорадо отказался запретить «цифровой розыск». При этом в судебной инстанции указали, что полиция может прибегать к этому методу только при расследовании тяжких преступлений.

В декабре Google перестал передавать правоохранителям данные о геолокации американцев, поскольку силовики начали злоупотреблять этой возможностью, разыскивая людей даже за мелкие нарушения.

Ранее Google оштрафовали почти на миллион рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику, в котором содержится запрещенная в России информация.

Google США

Новости по теме