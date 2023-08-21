21 августа 2023, 21:29

Массовый сбой произошел в работе Telegram

Unsplash
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Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Эту информацию подтвердили данные сервиса DownDetector.

На портале опубликовали более 12 тысяч жалоб от клиентов. Большинство людей сообщили о нестабильной работе приложения на мобильных телефонах и отсутствии интернет-соединения.

Сложности появились у российских пользователей и жителей Грузии, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Казахстана. Первые обращения поступили примерно в 20:00 по московскому времени.

Ранее, 12 августа, россияне пожаловались на сбои в работе зарубежного поисковика Google. Наибольшее число ошибок возникло у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. По словам пользователей, все сервисы Google работали очень медленно или вовсе не отвечали ни на какие запросы. Кроме того, у клиентов не получалось авторизоваться или создать новый аккаунт.

Интернет Россия
02 апреля 2024, 19:51
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Pxhere
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В работе Telegram 2 апреля снова произошел массовый сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить фото и видео, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.

Больше всего сбоев у пользователей в Москве и Петербурге. Также проблемы возникли у жителей Минска.

«В Telegram с компьютера не грузятся картинки», - написал один из пользователей.

Это уже пятый массовый сбой в работе мессенджера за два месяца. В последний раз это случилось поздним вечером 22 марта после теракта в «Крокусе». Тогда также были проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. До этого сбой фиксировали 12 марта: у пользователей не получалось отправлять сообщения.

Telegram Россия Москва
02 апреля 2024, 01:50
Чат GPT стал доступным для пользователей без регистрации
Unsplash
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Компания OpenAI сделала чат-бот GPT 4 доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом сообщили на сайте разработчика.

Этот вариант стал доступен с 1 апреля. Теперь россиянам будет проще получить доступ к боту: ранее сервис не принимал российские мобильные номера для создания аккаунта.

Однако учетная запись даст множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

Россия ChatGPT
01 апреля 2024, 12:35
Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерство посодействует фирме в развитии производства технологий для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной базы.

Ответственным назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Министр должен предоставить Путину отчет о выполнении поручения до 27 апреля.

Российские инженеры ранее создали обманную систему «Лодырь». Она предназначена для защиты операторов FPV-дронов. Система создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.

На базе батальона имени Судоплатова добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА , квадрокоптеры и разведывательные аппараты, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны могут наносить удары по позициям врага.

Беспилотники Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 00:18
Telegram запустил программу монетизации для авторов публичных каналов
РИА «Новости»
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Telegram запустил программу монетизации, позволяющую авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщили на сайте мессенджера.

«Владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

По этой программе денежные средства можно будет вывести без комиссии. Еще вариант - пустить их на оплату рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Статистику доходов можно отследить в настройках канала, в категории «Монтизация».

Владельцы каналов смогут вывести вознаграждение в течение ближайших недель на платформе Fragment.

На сайте уточнили, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON. Сейчас он недоступен пользователям из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пресечении мессенджером десяток тысяч попыток отправить сообщения с призывами к теракту.

Соцсети Telegram Деньги

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