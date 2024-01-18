18 января 2024, 20:55

Массовый сбой произошел в работе Telegram 18 января

РИА «Новости»
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Сбои зафиксировали в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя, сообщили на сайте «Сбой.РФ».

По данным сервиса, чаще всего на нестабильную работу мессенджера за последние сутки жаловались из Москвы (25% всех жалоб), Башкирии (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

На сайте Downradar уточнили, что сбои также наблюдали в Киеве. Больше всего пользователей (56%) указали на общий сбой в работе Telegram, 15% отметили, что у них не грузятся чаты.

Также у 12% пользователей не работает приложение, еще у 7% - не показывались кружочки (функция для видеосообщений). По последним данным, число жалоб в России превысило 5,3 тысячи.

В минувшую среду, 17 января, наблюдались проблемы в работе мессенджера WhatsApp *. Большинство жалоб поступили из Башкирии и Подмосковья. Пользователи не могли подключиться к сети.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

Мессенджеры Интернет Telegram Россия
17 января 2024, 13:37
Муниципальным служащим на форуме «Малая Родина — сила России» презентовали собственный цифровой сервис
РИА «Новости»
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В Москве на форуме «Малая Родина — сила России» представили сайт «Муниципалитеты.рф» для оптимизации работы специалистов местного самоуправления. Он станет первым этапом разработки специализированного цифрового сервиса, сообщило АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

«Портал - это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах», - объяснил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Проект «Муниципалитеты.рф» позволит профессионалам общаться друг с другом, делиться опытом и масштабировать наработки. Они воспользуются восемью цифровыми инструментами. Например, в «Муниципальном навигаторе» соберут информацию о мерах поддержки, в «Муниципальной академии» - курсы. Раздел «Муниципальные практики» позволит обмениваться опытом, «Муниципальный диалог» - аккумулировать аналитику. Сервис «Правовой вектор» интегрируют с «Консультант Плюс».

Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей, разработку координировала администрация президента России. Он стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Форум «Малая Родина - сила России» открылся 15 января. В нем приняли участие более семи тысяч человек из 89 регионов страны, в том числе делегаты из Подмосковья.

Чиновники
17 января 2024, 10:01
Массовый сбой работы WhatsApp произошел в регионах России
Unsplash
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В России 17 января произошли проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. Большинство жалоб поступили из Башкирии, сообщило РИА «Новости».

Обращения в техподдержку начали отправлять утром. К 08:59 сервис «Сбой.рф» зафиксировал почти 1,3 тысячи жалоб, из них половина пришлась на Башкирию. Еще в 15% случаев мессенджер перестал работать на территории Татарстана, в 14% - в Москве. На WhatsApp* пожаловались также жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей.

Сервис Downdetector сообщил, что 64% жалоб пришли из Башкирии, 35% - Подмосковья. Сбои начались 16 января. Пользователи не могли подключиться к сети и просмотреть медиафайлы.

Осенью WhatsApp* предупредил о прекращении работы на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android. Без мессенджера остались миллионы устройств. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин не рекомендовал скачивать аналоги с малоизвестных сайтов.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

Мессенджеры WhatsApp Интернет Башкирия
13 января 2024, 03:16
Россиян предостерегли от отправки аудиосообщений в мессенджерах
Global Look Press
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Мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

Злоумышленники взламывают мессенджеры и социальные сети, скачивают оттуда голосовые сообщения и с помощью нейросети генерируют аудиосообщения с просьбой одолжить деньги. Фейковые голосовые аферисты отправляют родственникам и знакомым жертвы. Для убедительности прикладывают данные паспорта и банковских карт.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый. <…> Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии», - предупредил Закарян.

Эксперт считает, что одним из способов борьбы с мошенничеством является распространение информации о методах и схемах злоумышленников. Закарян пояснил, что не нужно полностью отказываться от голосовых сообщений, в качестве предосторожности старые аудио стоит удалять из мессенджера.

Ранее о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта писало издание РБК. В начале года участились фейковые сообщения в Telegram с просьбой одолжить деньги.

Мессенджеры Искусственный интеллект Мошенничество Деньги Технологии
11 января 2024, 13:00
«МегаФон»: Telegram обогнал TikTok по популярности в новогодние праздники
Unsplash
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Мессенджеры вошли в список самых популярных у россиян приложений в период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. В новогодние праздники голосовой трафик на абонента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7% — традиционным звонкам с поздравлениями россияне предпочли общение в мессенджерах. Такие результаты показало исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

По сведениям аналитиков, в минувшие новогодние праздники объем потребляемого интернет-трафика в расчете на абонента вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным приложением в новогоднюю ночь и в период каникул стал YouTube, хотя активность российских пользователей в нем снизилась почти на 10% год к году. Вторую строчку занял VK, показавший потребление трафика приблизительно на уровне новогоднего периода 2023 года ( 1%). На третьем месте оказался Telegram, прибавивший сразу 46%. Благодаря этому мессенджер в наступившем году обошел по популярности TikTok, который просел на 17%. Также в топ-5 приложений попал «Кинопоиск» - его интернет-трафик повысился на 31%.

Категория мессенджеров в целом продемонстрировала взрывной рост. В сравнении с новогодними праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Значительно прибавили и онлайн-кинотеатры, показавшие повышение трафика на 28% год к году.

Как отмечает оператор связи, тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Например, в эти праздники в среднем один абонент тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и уже на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми «разговорчивыми» стали жители Карачаево-Черкесии - в новогодние каникулы они провели за звонками в среднем по 148 минут в расчете на одного пользователя. На втором месте оказались жители Мордовии с показателем 136 минут на абонента, а третью строчку заняли пользователи из Пензенской области (131 минута). В топ-5 также попали жители Калмыкии (129 минут) и Самарской области (119 минут).

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