29 февраля 2024, 16:46

Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi

Freepik
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Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Многие пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, сбои произошли в операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.

После обновления телефоны перестали включаться: у некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других - просто темный экран.

Поддержка Xiaomi не в состоянии пока помочь обладателям телефонов. Им рекомендуют перезагрузить гаджет, но это не помогает. А при сбросе базовых настроек пропадают все данные.

Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага, ведь весь день им проносят телефоны, которые не подают признаков жизни. Специалисты фирменных магазинов сами не понимают, как исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта. Самой популярной компанией оказалась Xiaomi.

Гаджеты Смартфоны
29 февраля 2024, 14:54
Путин призвал к цифровому суверенитету России в области искусственного интеллекта
РИА «Новости»
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России необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», - заявил Путин.

Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.

«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта - не менее чем на две трети», - объявил президент России.

Искусственный интеллект Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 02:19
Китайцы отправили аэротакси в первый междугородний перелет
Pixabay
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Беспилотное аэротакси в Китае совершило междугородний перелет между Шэньчжэнем и Чжухаем. Расстояние в 50 километров оно преодолело за 20 минут, сообщили на сайте AutoFlight.

Этот вид транспорта уже назвали настоящим прорывом в городской мобильности. По задумке разработчиков, аэротакси смогут заменить дорогие в обслуживании вертолеты.

Новинку назвали идеальным транспортным средством для передвижения над местностью с реками и озерами. На аэротакси можно будет перевозить до четырех пассажиров. Максимальная длина полета составит 250 километров на скорости до 200 километров в час.

Производитель планирует получить разрешение на коммерческие полеты в 2026 году. Согласно предварительным подсчетам, только в районе города Шэньчжэня, в год может будет осуществлять до 300 тысяч полетов.

Англичане в свою очередь заявили, что разработали первый в мире вертипорт для летающих такси и дронов. Он будет выполнять функцию базы для электрических транспортных средств с вертикальными взлетом и посадкой.

Китай
27 февраля 2024, 22:48
Причины массового сбоя в Telegram назвали в Госдуме
Unsplash
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Сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора. Об этом телеканалу «Дума ТВ» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По словам депутата, сбои вызвали действия ведомства. Сотрудники Роскомнадзора пытались найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могли бы привести к разблокировке запрещенных в стране сервисов.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», - пояснил Ткачев.

По данным Минцифры, пользователи стали жаловаться на проблемы с работой Telegram 27 февраля примерно с 12:30. Они не могли отправить сообщения и у них не загружались чаты. В министерстве подчеркнули, что причины масштабного сбоя выясняются.

Чуть позже сервис «Сбой.рф» сообщил о проблемах с работой YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram Россия Технологии
27 февраля 2024, 17:08
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенных
Unsplash
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Сайт сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam остается доступен российским пользователям. Никакого ограничения в доступе к платформе нет. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в реестр запрещенных включили только одну страницу, где появилась информация об изготовлении наркотиков. Основанием стало решение МВД от 22 февраля.

После удаления противоправного контента страницу из реестра исключили. При этом доступ к ней, как и ко всему сайту, не ограничивали.

Изначально СМИ сообщали, что главную страницу сайта steamcommunity.com внесли в реестр запрещенных сайтов. На момент написания материала в базе данных Роскомнадзора этого адреса нет.

На сайте сообщества распространяется фанатский и официальный контент для игр и программ из Steam.

Пользователи отметили, что платформа уже попадала в реестр запрещенных сайтов из-за сообщений о распространении наркотиков в 2015 году. Тогда ее не блокировали.

Россияне с марта 2022 года столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек. С похожей проблемой столкнулись пользователи других игровых сервисов.

Видеоигры Интернет Роскомнадзор

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