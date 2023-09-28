Массированную атаку на систему бронирования Leonardo устроили из-за рубежа

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«Работоспособность системы бронирования авиабилетов Leonardo полностью восстановлена. DDOS-атака успешно отбита», - объявили в корпорации.

Хакеры устроили сбой в системе регистрации на рейсы утром 28 сентября. Ростех сообщил в 11:44, что уже работал над ее отражением, и скоро системы заработают в штатном режиме. Специалисты уточнили, что злоумышленники действовали из-за рубежа.

«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с регистрацией. Похожее объявление сделали авиакомпании «Победа» и «Россия». Red Wings сообщила о трудностях при автоматической проверке посадочных талонов на двух рейсах.

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