Маск заявил о небезопасности WhatsApp

Российская интернет-компания VK внедрила генеративный искусственный интеллект (ИИ) в сервис Tracer, чтобы повысить функциональность приложений для Android и iOS в реальном времени. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Нейросеть позволит пользователям соцсети отслеживать стабильность работы приложений, оперативно выявлять возникающие проблемы и сбои, а также анализировать их и подбирать подходящее решение для их налаживания. Применение этой уникальной технологии поможет разработчикам сократить время каждого из шагов при создании приложений, начиная от тестирования и до выпуска в производство.

«При выявлении проблем сервис создает стектрейс - детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой», - пояснили в пресс-службе.

Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации. Нейросеть ее проанализирует, определит возможные причины ошибки или составит перечень факторов, которые могли вызвать сбой, причем все будет сделано очень быстро.

После выявления ключевой ошибки ИИ сгенерирует конкретные советы по ее устранению, причем учтет специфику приложения, его архитектуру и используемые технологии. Рекомендации будут адаптированы к потребностям создателей приложения.

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