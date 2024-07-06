Маск заявил о небезопасности WhatsApp
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что использование мессенджера WhatsApp* может быть опасно. Свое мнение он выразил в соцсети X.
Миллиардер прокомментировал публикацию, в которой пользователи обсуждали, что сквозное шифрование в WhatsApp* якобы полностью защищает переписку в чатах сервиса.
Маска заинтересовал комментарий, что вопреки обещаниям мессенджера о приватности обсуждений, пользователям приходит реклама, связанная с темами обсуждений в чатах приложения.
«WhatsApp* вообще не является безопасным», - написал он.
Во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска могут запретить использование устройств Apple. Миллиардер назвал причиной для такого решения разработку технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.
* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.