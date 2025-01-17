17 января 2025, 05:04

Маск объяснил, почему седьмое испытание Starship провалилось

РИА «Новости»
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Утечка кислорода или топлива могла стать причиной крушения многоразового космического корабля Starship на девятой минуте тестового запуска. Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил об этом в соцсети X.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля», - объявил он.

Утечка, по словам предпринимателя, оказалась достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее выпускную способность вентиляционного отверстия. Инженеры учтут поломку, введут двойную проверку на утечки, снабдят корабль системой пожаротушения и подумают над увеличением площади вентиляционного отверстия. Маск заявил, что авария не станет поводом для переноса следующего тестового запуска, он пройдет в срок.

Прошедшее в январе испытание стало седьмым.

Инженеры SpaceX рассчитывали отработать возвращение ускорителя первой ступени на стартовую площадку, но на девятой минуте полета потеряли связь с кораблем. Компания заявила о потере Starship.

SpaceX Илон Маск Космос Технологии
17 января 2025, 04:33
Россиянам объяснили, почему опасно на ночь оставлять телефон на зарядке
Freepik
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Привычка ставить телефон на зарядку перед сном и оставлять так на всю ночь может привести к быстрому износу аккумулятора. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Специалист объяснила, что при завершении полного цикла зарядки, когда батарея достигает 100%, если зарядное устройство не выключить, то оно продолжит поддерживать полный заряд и дальше.

«Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость», - сказала она.

Большинству смартфонов нового поколения для подзарядки достаточно двух часов. Если устройство продержать на зарядке всю ночь, то это ускорит деградацию аккумулятора. Дело в том, что литий-ионные элементы плохо переносят высокое напряжение. Кроме того, они не требуют постоянного максимального заряда.

Голицына посоветовала заряжать телефон, когда уровень заряда упадет до 35–40%. Если устройство полностью разрядится, то это также вредно для аккумулятора в плане износа. Помимо этого, необходимо не допускать перегрева корпуса телефоны, чтобы дольше сохранить емкость батареи.

Ранее пользователи Рунета назвали смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим среди гаджетов 2024 году.

Гаджеты Смартфоны Россия Технологии
17 января 2025, 03:16
SpaceX объявила о потере корабля Starship во время тестового запуска
РИА «Новости»
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Очередной тестовый запуск многоразового корабля Starship окончился неудачно. Вторая ступень не вышла на орбиту, SpaceX объявила о потере космолета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Компания Илона Маска в седьмой раз отправила свою мегаракету на орбиту Земли. Одной из ключевых задач тестового запуска была отработка поимки и отправки ускорителя первой ступени Starship , известной как Super Heavy, обратно на стартовую башню Starbase с помощью специальной технологии. Примерно через семь минут после старта ускоритель прижался к башне, но на девятой минуте связь прервалась.

«На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль», - объявила инженер SpaceX Кейт Тайс.

Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship разрушился во время подъемного импульса. Пресс-служба компании сообщила, что участники проекта изучат данные летного испытания, чтобы установить причину произошедшего.

Первый тестовый полет многоразового космического корабля состоялся в апреле 2023 года. В марте 2024 года, во время третьего запуска , связь пропала на этапе входа аппарата в атмосферу.

SpaceX Космос Технологии
16 января 2025, 12:52
Доступ к гигабитному интернету за год получили 120 тысяч домохозяйств Московского региона
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В 2024 году МТС расширила сеть фиксированной связи и доставила гигабитный интернет еще почти в 120 тысяч домохозяйств.

Специалисты компании провели за год порядка 300 километров волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету по технологии GPON в Москве и Подмосковье. Доступ к домашней сети скоростью до одного гигабита в секунду при проводном подключении и до 500 мегабит по Wi-Fi получили 120 тысяч домохозяйств в 496 многоквартирных домах. Это на 8,2% больше, чем в 2023 году.

На Москву и Новую Москву пришлись 72% новых домов, на Подмосковье - 28%. Среди них 32% составили новостройки. В столице сеть провели в жилые комплексы «Остров», «Символ», «Событие», «Солнцево Парк» и «Лучи», в области - в дома на территории Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и других городов.

«Сегодня скоростной домашний интернет - обязательное условие комфортного жилья, и мы продолжим работу, чтобы максимально расширить доступ жителей Московского региона к гигабитному интернету», - заявил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49,6 тысячи километров. К ней подключено свыше 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от населенного пункта. Возможность пользоваться цифровыми сервисами на гигабитной скорости имеют жители 5,2 миллиона квартир и частных домов.

Интернет Технологии Москва
15 января 2025, 20:29
В Татарстане починили кабель, из-за которого возник сбой в работе интернета в России
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Аварийные бригады починили обрыв магистрального кабеля связи, из-за которого произошло замедление интернета в 21 регионе страны. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Волокно оптического кабеля связи, пострадавшие в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили», - отметили в министерстве.

Повреждение кабеля зафиксировали рядом с поселком Царево Пестречинского района Татарстана, в направлении Тюлячи - Новая Тура. Авария произошла из-за проведения земляных работ.

Из-за неполадок скорость интернета снизилась в 21 регионе России.

С проблемой столкнулись 3,8 миллиона пользователей. В Минцифры Татарстана отметили, что полной потери связи не было из-за того, что трафик перенаправили на резервные линии.

В начале 2025 года наблюдался массовый сбой в работе интернета в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.

Интернет Татарстан Россия

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