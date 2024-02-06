06 февраля 2024, 16:39

Маркетплейсы начали продавать Apple Vision Pro в России по завышенным ценам

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Гарнитуры смешанной реальности появились в российских онлайн-магазинах, но стоимость девайса значительно превышает его цену в США. Об этом сообщила «Газета.ru».

В США гарнитуры Apple Vision Pro появились в продаже 2 февраля, цена устройства варьируется от 3499 долларов до 3899 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. По информации издания, в рублях по текущему курсу девайс до уплаты налогов обойдется покупателю в 318-355 тысяч рублей, но российские маркетплейсы продают новинку намного дороже.

В Cdek.shopping гарнитуру можно приобрести за 499 тысяч рублей, а на «Яндекс.Маркете» устройство продается за 900 тысяч рублей. В интернет-магазине Ozon девайс Apple Vision Pro доступен для покупки по цене в 577 тысяч рублей, а в Icases - в 659 тысяч рублей.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни на платформе появится еще больше предложений от других продавцов», - указали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Ранее гарнитуру раскритиковали и высмеяли в Сети. По мнению пользователей, новинка от Apple напоминает маску для дайвинга.

В беседе с «Известиями» некоторые эксперты выразили сомнения в том, что гаджет станет популярным в первом поколении.

США Apple Россия Маркетплейсы
06 февраля 2024, 12:38
«Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом
РИА «Новости»
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«Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которое разрабатывало гибкие планшеты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.

Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», - объяснили в «Роснано».

В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.

По информации RT , в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».

Инвестиции Суд Анатолий Чубайс Роснано
06 февраля 2024, 12:33
Разработчики показали дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции сигнала
РИА «Новости»
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В России презентовали опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья» для ретрансляции сигнала в радиусе 100 километров. Он сможет взлетать и приземляться вертикально, нести полезную нагрузку до трех килограммов и разгоняться на большую скорость, сообщил РИА «Новости» представитель «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей».

Опытный образец «Настасьи» показали в «Крокус Экспо» на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая открылась 6 февраля. Дрон-конвертоплан благодаря четырем двигателям на штангах сможет, как и другие квадрокоптеры, взлетать и приземляться вертикально. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, но главное предназначение беспилотника, по словам представителя завода-разработчика, в ретрансляции сигнала.

«Основное назначение „Настасьи“ - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров», - объяснил он.

На беспилотник поставили самолетное крыло. Оно позволит ему развивать скорость до 100 километров в час и летать на дальние расстояния. Над крылом установили пятый двигатель, для крейсерского полета. Собеседник агентства заявил, что на «Настасью» установили отечественную электронику. Дрон-конвертоплан уже прошел этап испытаний на полигонах.

Российские военные в зоне спецоперации получили первые экземпляры дрона-конвертоплана «Ловкий» скоростью до 200 километров в час. Его создали для разведки и корректировки огня.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
06 февраля 2024, 12:02
Бесконечная борьба. Спасет ли блокировка VPN-сервисов от запрещенных сайтов
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С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов — мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что каждый сайт и в принципе все, что есть в интернете, - является сервером с каким-то конкретным адресом. И его можно заблокировать.

«Выявлять и ставить блокировку. И все, как и все остальные сайты. То есть приходят списки блокировок провайдерам и все, происходит блокировка. Это очень просто», - отметил эксперт.

У крупных VPN-сервисов целый пул этих серверов. Они начнут «плодиться», запуская новые, пояснил Курочкин.

«Это такая бесконечная борьба», - сказал Курочкин.

То есть тут же эти VPN-сервисы, потеряв своих клиентов, начнут искать способы предоставить им свои услуги другим способом. Причем их можно создать, имея друга в Белоруссии, подчеркнул эксперт.

Но блокировка все же дает свои плоды. Курочкин напомнил, что гораздо меньше людей стали пользоваться такими социальными сетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов отвалится еще какая-то часть юзеров. А блогеры могут переходить на отечественные платформы.

Курочкин напомнил, что в Китае более строгая система использования интернета. Там по умолчанию все запрещено, уточнил он. У них есть внутренний и внешний интернет. И жителям страны открывают доступ только к тому, что разрешено.

С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов - мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Интернет Законы Блокировки Запреты Китай
06 февраля 2024, 11:59
Премиальными смартфонами Huawei Mate 60 пожертвовали ради искусственного интеллекта
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Китайская компания Huawei Technologies сделала производство чипов для нейросетей приоритетным направлением. Ради этого пришлось замедлить выпуск премиальных смартфонов Mate 60, сообщил источник агентства Reuters.

Huawei использовал одно и то же предприятие для производства двух видов чипов - Ascend AI для нейросетей и Kirin для смартфонов, которые конкурировали с iPhone от американской компании Apple. Из-за низкой доходности и роста спроса на чипы для искусственного интеллекта руководство компании решило сместить акцент на первые.

«Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60», - сообщил источник агентства.

Примерно 90% китайского рынка чипов принадлежали американской Nvidia. США ввели антикитайские санкции и ограничили стране доступ к передовым технологиям. Тогда местные власти сосредоточились на поддержке собственных производителей и стимулировали спрос на их продукцию. Из всех доступных в Китае чипы Ascend от Huawei стали самыми конкурентоспособными.

Китай призвал США прекратить продвигать миф о китайской угрозе. Эту тему обсуждали во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Смартфоны Huawei Бизнес Китай Нейросети

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