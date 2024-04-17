«Live Арену» в «Сколково» обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом

Достичь этой скорости удалось благодаря технологии многопотоковой передачи данных Multiple Input - Multiple Output 2×2 (MIMO). Четыре антенны (две на передающей стороне оборудования и две на приемной) по параллельным каналам принимают и отдают сигнал пользователям с шириной полосы до 70 мегагерц. Как отмечается, использование этих технологических новинок расширило емкость сети и позволило гостям концертного зала звонить, отправлять фотографии и видео, а также устраивать прямые трансляции шоу при стабильном сигнале без задержек.

Чтобы покрыть качественной связью трибуны «Live Арены», на площадке установили специальные антенны, разделяющие зрителей по виртуальным секторам. Благодаря этому сигналу нипочем помехи даже при заполненном зале.

Шоу на «Live Арене» - это всегда событие для зрителей. Гости концертного зала ждут не только возможности увидеть выступление, но и поделиться эмоциями со всем миром через соцсети, отметил директор оператора по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Мы учли это и внедрили здесь передовые технологии, с помощью которых абоненты смогут получить максимальное удовольствие от мероприятия, не задумываясь о возможных проблемах с передачей данных», - обратил внимание Прахов.

«Нам важно, чтобы гости на нашей арене чувствовали себя комфортно в любой точке на протяжении всего времени пребывания у нас и оставались на связи с друзьями и близкими», - заявил директор концертного зала Сархан Алиев.

«Live Арена» начала работу 17 декабря 2022 года, зал находится возле станции МЦД «Инновационный центр „Сколково“». Благодаря десятку разных конфигураций площадку можно трансформировать под любые типы мероприятий. Монтажная решетка «Live Арены», выдерживающая нагрузку свыше 200 тонн, считается самой мощной в Европе.