24 мая 2024, 20:55

Легендарный мессенджер ICQ закроют через месяц

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Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц — 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц - 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

В компании объяснили, что решение закрыть «аську» связано с планами сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [„VK Мессенджера“ и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», - указали в релизе компании.

Пользователям ICQ напомнили, что им необходимо скопировать переписку и файлы и сохранить на компьютер, чтобы не потерять данные.

Мессенджер создали в 1996 году, он стал одной из первых платформ для бесплатного обмена сообщениями. В 2000-е россияне пользовались «аськой» для рабочей переписки, общения с друзьями и любовных посланий.

А чем для вас был ICQ? Поделитесь ностальгическими воспоминаниями в нашем Telegram-канале.

Мессенджеры Работа Продукты
23 мая 2024, 05:43
Появился новый способ воровства аккаунтов на госуслугах
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Мошенники начали использовать старые SIM-карты для доступа к чужим аккаунтам на госуслугах. Угнанные страницы злоумышленники выставляют на продажу в даркнете.

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, за последние месяцы известно более 10 случаев, в которых мошенники получали доступ к госуслугам через мобильные номера, поступившие в повторную продажу.

«Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе госуслуги, крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», - объяснили эксперты сервиса «Известиям».

По данным аналитиков, около 60% SIM-карт, поступающих в продажу, уже использовались ранее. Они посоветовали пользователям не менять часто номера телефонов, а также установить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Ранее эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал 360.ru, что злоумышленники могут использовать доступ к украденному аккаунту на госуслугах для оформления кредитов.

Банки Мошенничество Кредиты Утечки данных Госуслуги
23 мая 2024, 01:05
«Россию — миру». Новый спецпроект «АиФ» расскажет о достижения науки
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Издательский дом «Аргументы и факты» запустил новый мультиформатный медиапроект «Россия — миру». Он расскажет о главных достижениях российской и советской науки.

Проект «Россия - миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия - моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», - заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией. По его словам, важно, чтобы общество, особенно молодежь, поняли, что научные достижения являются одним из ее ключевых признаков.

В рамках проекта можно будет ознакомиться с историями и работами 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, в числе которых физики, математики, историки, врачи, биологи и другие деятели. Мультимедийная выставка расскажет, как достижения великих ученых повлияли на цивилизационное развитие России и ее роль в мировом научном знании.

Ученые Россия Нацпроекты Наука
22 мая 2024, 20:20
В МТС оценили претензии ФАС о росте абонентской платы
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Компания МТС заявила, что повышение абонентской платы является экономически обоснованным. В компании добавили, что все необходимые подтверждения предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС), причем заранее и в полном объеме.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», - сообщили РИА «Новости» в компании.

ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения цен. В марте и апреле, по данным ведомства, компания увеличила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов. Рост составил в среднем 8%. В службе решили, что подобные действия ущемляют интересы абонентов.

До этого шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, почему ФСБ решила навести порядок на сером рынке сим-карт в России.

Этой весной ФАС также призвала российские авиакомпании объяснить рост стоимости билетов , выяснив в ходе анализа динамики цен, что стоимость некоторых маршрутов не соответствует принципам ценообразования.

ФАС России Россия
22 мая 2024, 17:09
Путин заявил о необходимости системы поддержки за укрепление технологического суверенитета
РИА «Новости»
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В России требуется выстроить систему поддержку компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин.

По мнению главы государства, если отечественные решения в технологической сфере окажутся эффективны, они будут востребованы, их будут брать, несмотря на санкции.

«Рынок все выстроит, но за него надо бороться», - подчеркнул президент.

Россия Владимир Путин

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