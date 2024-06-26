26 июня 2024, 14:12

Легендарный мессенджер ICQ официально завершил работу

Global Look Press
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Мессенджер ICQ, популярный в России в 2000-х годах, официально прекратил работу. Об этом сообщили на сайте платформы.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в „VK Мессенджере“ и VK Workspace», - написали на сайте.

VK анонсировал закрытие мессенджера 24 мая. Администрация социальной сети сообщила, что сфокусировалась на развитии «VK Мессенджера» для корпоративного сервиса и пользователей на базе платформы VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к этим командам.

ICQ вошел в портфель активов VK в 2010 году. Сервис предназначался для мгновенного обмена сообщениями. Его разработали в 1996 году. Россияне использовали легендарную «аську» для общения с друзьями, рабочей переписки и любовных посланий.

Мессенджеры Соцсети
22 июня 2024, 16:26
Ответственного за блокировку зеркал запрещенных сайтов сменили в России
РИА «Новости»
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Роскомнадзор получил право блокировать зеркала запрещенных в России сайтов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

До этого полномочия по блокировке зеркал запрещенных сайтов принадлежали Минцифры.

Интернет Роскомнадзор Блокировки Россия Владимир Путин
21 июня 2024, 21:24
VK поможет АВТОДОМу переехать в облако
Pxhere
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В рамках договора о стратегическом партнерстве VK и ГК АВТОДОМ займутся переводом IT-систем автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в VK Cloud. Соглашение подписали заместитель гендиректора по цифровой трансформации компании Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев на VK Cloud Conf.

Благодаря переходу на облачную инфраструктуру АВТОДОМ упростит развитие IT-систем. Мера так же поможет холдингу ускорить разработку и вывод цифровых продуктов на рынок. Оптимизации расходов будут способствовать гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы.

Еще одним вектором сотрудничества станет создание ГК АВТОДОМ собственного хранилища данных на базе облака VK Cloud.

Олег Кузнецов отметил, что в 2024 году холдинг проанализировал состояние своей IT-инфраструктуры. В компании поняли, что использование облаков станет лучшим решением в части сокращения операционных издержек и инвестиций в IT.

«Поэтому мы планируем перевести IT-системы компании на платформу VK Cloud. Это позволит повысить отказоустойчивость всех решений и приложений в информационном стеке компании, а также сделает бизнес более устойчивыми к сложной IT-обстановке и минимизирует наши потери», - сказал замгенерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ.

Управляющий директор VK Tech назвал переход на облачные сервисы в развитии IT-инфраструктуры и работе с данными зрелым трендом. Он пояснил, что, в отличие от физических серверов, облака позволяют увеличивать или сокращать ресурсы в режиме реального времени всего за несколько кликов. При этом переплачивать за простой оборудования не придется.

«Сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, благодаря чему команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без дополнительных затрат на поддержку и администрирование систем», - заметил Павел Гонтарев.

Он выразил уверенность, что вместе с ГК АВТОДОМ VK выстроит надежную IT-инфраструктуру в облаке, что в итоге повысит эффективность работы с данными на автомобильном рынке.

Инвестиции Работа Бизнес
21 июня 2024, 13:57
Кремль осудил санкции США на российские антивирусы
РИА «Новости»
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Экспортные ограничения правительства США в отношении продуктов «Лаборатории Касперского» несправедливы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их примером нечестной конкуренции. Об этом сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать американские санкции против «Группы компаний Касперского», «Лаборатории Касперского» и британского филиала Kaspersky Labs Limited. Их внесли в черный список Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

«Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции Соединенных Штатов», - ответил Песков.

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» подтвердила экспортные ограничения на свое программное обеспечение. Компания предупредила о последствиях санкций - давние клиенты останутся без антивирусов, а киберпреступность разовьется еще сильнее.

США Дмитрий Песков Санкции Бизнес Технологии
21 июня 2024, 08:27
В России анонсировали создание супермощного квантового компьютера
РИА «Новости»
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В 2024 году российские разработчики презентуют квантовый компьютер на 50 кубитов. Устройство вдвое мощнее создадут к концу десятилетия, сообщил РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Мы сейчас готовим карту до 2030 года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше чем 100 кубитов», - объявил он.

Юнусов напомнил, что в конце прошлого года презентовали квантовый компьютер мощностью 20-25 кубитов. Осенью, по его словам, выйдет устройство на 50 кубитов.

Ученые Российского квантового центра и Физического института РАН представили прототип квантового компьютера на ионах в 2021 году.

На ПМЭФ-2024 в начале июня Росатом смоделировал технологические решения второй половины XXI века, в том числе квантовый компьютер с передачей данных со скоростью света.

Технологии Наука Росатом

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