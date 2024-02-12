Курсы операторов БПЛА и борцов с дронами запустили в Ростехе

Удалить данные из запрещенных социальных сетей можно. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов рассказал агентству «Прайм», как правильно это сделать

В большинстве соцсетей есть функции «Деактивация аккаунта» и «Удаление аккаунта». Это разные вещи, предупредил эксперт. Первая сохраняет все данные на сервере, вторая - стирает их полностью.

Личная информация может некоторое время сохраняться в результатах поиска, отметил Липов. Чтобы их удалить из поиска, нужно заполнить форму на удаление в поисковой системе.

«Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете», - подчеркнул Липов.

Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали, как уберечь личные данные от взлома при помощи умных устройств. Хакеры могут получить доступ к персональной информации даже через умную зубную щетку.

Удалить данные из запрещенных социальных сетей можно. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов рассказал агентству «Прайм» , как правильно это сделать