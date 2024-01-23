23 января 2024, 14:35

Космоплан для полета на орбитальную станцию создадут в России

Читайте нас в: Google Новости

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект космоплана, который, по плану, сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. Аппарат собираются выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан», - процитировало РИА «Новости» отрывок из презентации Соловьева, представленной на «Королевских чтениях».

По его словам, космоплан сможет двукратно проходить над любой точкой планеты за счет изменения наклонения орбиты. Еще одно преимущество летательного аппарата - многоразовость, за счет которого уменьшатся производственные расходы.

В экипаже корабля будут четыре человека.

Ранее украинские СМИ писали о неудавшейся лунной миссии ракеты-носителя Vulcan с модулем Peregrine, которая в результате сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины.

Космонавты Россия
20 января 2024, 13:16
Новый тип двигателя разработали в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Учащийся Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, у которого нет аналогов в мире. Об этом сообщила Lenta.ru.

Автором разработки стал молодой ученый Марат Климов. В вузе отметили, что созданный им двигатель можно назвать революционным. Его полезность и износостойкость значительно выше, чем у аналогов, благодаря меньшему количеству деталей и требуемой для их работы смазки.

«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии», - подчеркнули в университете.

В вузе подчеркнули также, что конструктивное решение студента помогло кратно увеличить давление в двигателе - до 300 атмосфер на выходе.

«Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом - меньшей массой», - сказали в РТУ МИРЭА, назвав сочетание параметров беспрецедентным.

Все комплектующие двигателя отечественные. А изобретением студента уже заинтересовались крупные российские компании, работающие в различных сферах.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж заметил, что изобретение Климова не просто гордость вуза, но и серьезный прорыв, благодаря которому станут возможны качественные изменения во многих отраслях отечественной промышленности.

Под Санкт-Петербургом недавно провели первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе.

Санкт-Петербург Ученые Россия Студенты
20 января 2024, 09:29
Московское предприятие запустило серийное производство мини-диктофонов
Читайте нас в: Google Новости
Производитель мелкой электротехники, московская компания начала серийный выпуск мини-диктофонов весом всего семь граммов. Звукозаписывающие аппараты этой фирмы четыре раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие устройства в мире. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Компания «Телесис.ру» занимается разработкой и производством электроники с 1991 года. Ассортимент фирмы включает в себя более 30 различных моделей диктофонов. Аппараты обладают расширенным функционалом: разные режимы записи, таймеры включения, закрытие доступа к данным при помощи пароля, а также цифровые маркеры подлинности.

«Предприятие планирует в ближайшие 1,5 года выпустить около трех тысяч таких изделий. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023-го фирма выпустила более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем годом ранее», - рассказала Степанова.

Она отметила, что модификации мини-диктофонов рассчитаны на запись в 75 и 150 часов.

Бизнес Экономика Москва
19 января 2024, 21:40
Систему обнаружения конфликтов дронов в небе испытали в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе успешно провели в России. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов.

Он отметил, что сервис ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике позволяет всем участникам воздушного движения получить информацию о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.

Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» состоялись на аэродроме Путилово в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы «Небосвод». Платформа обрабатывала навигационные данные и предупреждала о возможных конфликтах в небе.

«Небосвод» может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в Россию в ближайшие несколько лет, резюмировал Хрипунов.

Ранее стало известно что новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Авиация Беспилотники Россия
19 января 2024, 13:29
Названы сроки запуска полностью беспилотного поезда на МЦК
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
РЖД в 2026 году запустит на Московском центральном кольце (МЦК) полностью беспилотный поезд. Его разработают на базе российского «Финиста», сообщил РИА «Новости» глава компании Олег Белозеров.

Летом 2024 года на МЦК запустят поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного состава.

Белозеров пояснил, что ЭС104 «Финист», на платформе которого создадут поезд-беспилотник, это импортозамещенный электропоезд. Специалисты сейчас устанавливают на него необходимое для автономной работы оборудование. Речь идет о наивысшем четвертом уровне автоматизации.

ЭС104 «Финист» - локализованный поезд «Ласточка» , его запустили в Екатеринбурге в конце декабря. Название для нового состава выбрали сами пассажиры путем голосования. Сказочная птица символизирует обновление, что подходит для нового российского поезда.

Россия Поезда

Новости по теме