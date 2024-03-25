25 марта 2024, 18:42

Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем прибыл на МКС

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к узловому модулю «Причал» Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», - указали представители госкорпорации.

Россиянин Олег Новицкий и Марина Василевская из Белоруссии проведут на орбите 14 суток. Их возвращение домой запланировано на 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О’Харой.

Трейси Дайсон предстоит быть в космосе 184 суток, она приземлится 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Изначально космический корабль планировалось запустить 21 марта.

Однако произошла просадка напряжения химического источника тока и стартовый комплекс вернули в исходное положение для изучения проблемы.

МКС Корабли Роскосмос Космос
22 марта 2024, 18:18
Ракету с кораблем «Союз МС-25» запустят 23 марта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госкомиссия решила запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами в резервную дату — 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«На заседании рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», - уточнили в компании.

Запустить космический корабль должны были 21 марта в 16:21. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Но произошла нештатная ситуация - просадка напряжения химического источника тока. Стартовый комплекс вернули в исходное положение, чтобы изучить проблему.

Госкомиссия решила запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами в резервную дату - 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Ракеты Белоруссия Космонавты Корабли Роскосмос Космос
21 марта 2024, 22:55
Запад уличили в закупках российского титана на огромные суммы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Введенные против РФ санкции не помешали западным компаниям продолжить закупки российского титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила The Washington Post.

По мнению автора статьи, это свидетельствует не только о зависимости Запада от России в этом стратегически важном компоненте для промышленности, но и вызывает опасения в сфере безопасности.

«Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», - прокомментировал ситуацию директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил в Казанский авиазавод имени Горбунова. Предприятие недавно модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы. Конструкторский центр оснастили современной техникой. На заводе также восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий.

Санкции Россия Запад Заводы
21 марта 2024, 20:23
Впервые запуск российского пилотируемого корабля отменили за секунды до старта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Впервые в истории отечественной космонавтики запуск пилотируемого корабля отменили непосредственно перед стартом. Об этом в комментарии ТАСС заявил эксперт Александр Железняков.

«В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой „старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными - случалось, а пилотируемыми - нет», - сказал Железняков.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту - россиянином Олегом Новицким, Мариной Василевской из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон - планировали запустить 21 марта.

Однако полет отменили - это произошло в автоматическом режиме за 20 секунд до старта.

Ракеты Космонавты Роскосмос
21 марта 2024, 19:58
Стала известна причина отмены запуска «Союза МС-25»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Причиной отмены запуска космического корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции стала нештатная ситуация. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что была просадка напряжения химического источника тока, сообщили «Известия».

«Ничего страшного не произошло, хотя это неприятная ситуация», - отметил он.

Экипаж здоров и чувствует себя хорошо. Стартовый комплекс вернут в исходное положение и изучат проблему. Борисов добавил, что на этот счет есть регламент, по которому будут действовать.

«Резервная дата - 23 марта», - уточнил глава Роскосмоса.

Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж с россиянином Константином Борисовым. На борту также находились американец Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Космонавты Корабли Роскосмос Космос

Новости по теме