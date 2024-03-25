Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем прибыл на МКС

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«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», - указали представители госкорпорации.

Россиянин Олег Новицкий и Марина Василевская из Белоруссии проведут на орбите 14 суток. Их возвращение домой запланировано на 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О’Харой.

Трейси Дайсон предстоит быть в космосе 184 суток, она приземлится 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Изначально космический корабль планировалось запустить 21 марта.

Однако произошла просадка напряжения химического источника тока и стартовый комплекс вернули в исходное положение для изучения проблемы.