«Копаешь сам себе». Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом
Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пошутил про возможное увольнение Германа Грефа с поста главы Сбербанка. Причиной этого он обозначил стремительное развитие ИИ.
«Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича? Копаешь сам себе», - шутливо сказал президент, обращаясь к Грефу.
Путина познакомили с достижениями ИИ в области генерации музыки и текста. Он послушал две композиции, после чего верно угадал, которую написал человек, а которую - нейросеть.
С 22 по 24 ноября в Москве проходит конференция AI Journey, которая посвятили передовым технологиям в искусственном интеллекте, их роли в развитии общества, бизнеса, научных открытиях и популяризации среди молодежи.
Ранее Путин поручил отечественным вузам расширить программу подготовку специалистов в сфере развития ИИ.