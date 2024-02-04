Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

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Рекордное достижение Кононенко зафиксировали в 4 февраля в 11 часов 30 минут и восемь секунд по московскому времени.

Он побил рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки, который набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд за пять космических полетов.

По расчетам государственной корпорации, Кононенко в 00:00:20 (по Москве) 5 июня 2024 года наберет ровно тысячу суток в космосе.

После завершения годовой экспедиции космонавта 23 сентября 2024 года его суммарный налет составит 1110 суток.

Кононенко признавался, что летает в космос с большим удовольствием, потому что для него это любимая работа. В текущей, пятой, экспедиции российскому экипажу МКС предстоит выполнить свыше 60 экспериментов, в том числе четыре выхода в открытое космическое пространство.