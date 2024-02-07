07 февраля 2024, 12:07

Концерн «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

РИА «Новости»
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В России разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Расставленное в нескольких регионах оборудование обеспечит мониторинг малых высот. Переговоры об установке уже начались, сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», - сказал он.

Разработка позволит создать единое информационное поле для малых высот. Радиолокационное оборудование установят в разных точках России. Переговоры о выборе конкретных мест в Самарской, Томской и Тюменской областях, по словам Дмитрия Савицкого, уже начались. Кроме того, авторы проекта решат вопрос о размещении в столичном регионе.

«Росэлектроника» создала портативную радиолокационную станцию. Военные смогут использовать мини-РЛС не только на суше, но и в море.

Беспилотники Армия Импортозамещение
06 февраля 2024, 20:34
YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК
Freepik
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Видеохостинг YouTube без указания причин заблокировал около 40 каналов региональных филиалов государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК). Об этом сообщил RT.

В течение суток стали недоступны каналы ГТРК Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону, Брянска, Читы, Мурманска, Пскова, Томска, Перми, Вологды.

Сотрудники компаний предположили, что причины блокировки - политические. Позиция видеохостинга противоречит информационной политике российских СМИ.

В ноябре ряд российских СМИ столкнулся с блокировкой в сервисе Google Discover. Сервис заблокировал сайты kp.ru и «Царьграда», они перестали получать трафик из рекомендаций, что сказалось на количестве просмотров.

В сентябре 2023 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит.

Блокировки Россия YouTube
06 февраля 2024, 16:39
Маркетплейсы начали продавать Apple Vision Pro в России по завышенным ценам
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Гарнитуры смешанной реальности появились в российских онлайн-магазинах, но стоимость девайса значительно превышает его цену в США. Об этом сообщила «Газета.ru».

В США гарнитуры Apple Vision Pro появились в продаже 2 февраля, цена устройства варьируется от 3499 долларов до 3899 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. По информации издания, в рублях по текущему курсу девайс до уплаты налогов обойдется покупателю в 318-355 тысяч рублей, но российские маркетплейсы продают новинку намного дороже.

В Cdek.shopping гарнитуру можно приобрести за 499 тысяч рублей, а на «Яндекс.Маркете» устройство продается за 900 тысяч рублей. В интернет-магазине Ozon девайс Apple Vision Pro доступен для покупки по цене в 577 тысяч рублей, а в Icases - в 659 тысяч рублей.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни на платформе появится еще больше предложений от других продавцов», - указали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Ранее гарнитуру раскритиковали и высмеяли в Сети. По мнению пользователей, новинка от Apple напоминает маску для дайвинга.

В беседе с «Известиями» некоторые эксперты выразили сомнения в том, что гаджет станет популярным в первом поколении.

США Apple Россия Маркетплейсы
06 февраля 2024, 12:38
«Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом
РИА «Новости»
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«Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которое разрабатывало гибкие планшеты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.

Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», - объяснили в «Роснано».

В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.

По информации RT , в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».

Инвестиции Суд Анатолий Чубайс Роснано
06 февраля 2024, 12:33
Разработчики показали дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции сигнала
РИА «Новости»
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В России презентовали опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья» для ретрансляции сигнала в радиусе 100 километров. Он сможет взлетать и приземляться вертикально, нести полезную нагрузку до трех килограммов и разгоняться на большую скорость, сообщил РИА «Новости» представитель «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей».

Опытный образец «Настасьи» показали в «Крокус Экспо» на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая открылась 6 февраля. Дрон-конвертоплан благодаря четырем двигателям на штангах сможет, как и другие квадрокоптеры, взлетать и приземляться вертикально. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, но главное предназначение беспилотника, по словам представителя завода-разработчика, в ретрансляции сигнала.

«Основное назначение „Настасьи“ - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров», - объяснил он.

На беспилотник поставили самолетное крыло. Оно позволит ему развивать скорость до 100 километров в час и летать на дальние расстояния. Над крылом установили пятый двигатель, для крейсерского полета. Собеседник агентства заявил, что на «Настасью» установили отечественную электронику. Дрон-конвертоплан уже прошел этап испытаний на полигонах.

Российские военные в зоне спецоперации получили первые экземпляры дрона-конвертоплана «Ловкий» скоростью до 200 километров в час. Его создали для разведки и корректировки огня.

Беспилотники Оружие Импортозамещение

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