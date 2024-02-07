Концерн «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», - сказал он.

Разработка позволит создать единое информационное поле для малых высот. Радиолокационное оборудование установят в разных точках России. Переговоры о выборе конкретных мест в Самарской, Томской и Тюменской областях, по словам Дмитрия Савицкого, уже начались. Кроме того, авторы проекта решат вопрос о размещении в столичном регионе.

«Росэлектроника» создала портативную радиолокационную станцию. Военные смогут использовать мини-РЛС не только на суше, но и в море.