Комплексную систему защиты объектов от беспилотников «Ступор» создали в России

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Российский сетевой магазин приложений для смартфонов RuStore вошел в число мировых лидеров. Его ежемесячная аудитория составляет 29 миллионов пользователей. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Всего за полтора года аудитория российского магазина приложений составила почти треть Рунета. Во всем мире опередить RuStore смог только Google Play.

По словам операционного директора российского магазина приложений Ильи Сверчкова, отечественному маркетплейсу удалось обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе монетизацию и вовлечение иностранных разработчиков.

«Пользователям RuStore доступно более 35 тысяч разных сервисов и игр, треть из которых - от иностранных разработчиков», - отметил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал RuStore приоритетным магазинным приложением на Android, с которым другим отечественным платформам сложно конкурировать. Эксперт также добавил, что создавать альтернативные маркетплейсы для систем IOS нет смысла.