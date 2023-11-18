Компания-разработчик ChatGPT уволила гендира Альтмана в связи с утратой доверия

Руководство OpenAI заявило об утрате доверия к Альтману. После его ухода должность гендира займет его заместитель, директор по технологиям компании Мира Мурати.

«Уход господина Альтмана стал результатом процесса рассмотрения советом директоров, по итогам которого был сделан вывод, что он [Альтман] не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом», - указали в пресс-службе.

OpenAI в 2022 году разработала инновационный сервис ChatGPT, позволяющий в диалоговом режиме взаимодействовать с пользователем. Нейросеть с помощью чата может искать информацию, признавать свои ошибки и отклонять неуместные вопросы.

Ранее американский бизнесмен и глава Tesla и SpaceX Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. По мнению эксперта по кибербезопасности Павла Мясоедова, предприниматель хочет сделать структуру, способную конкурировать с OpenAI в сфере разработок искусственного интеллекта.