Компания Apple разработала свой искусственный интеллект
Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Об этом заявили на сайте компании.
«Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему „персонального“ искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с „персональным контекстом“», - заявили в пресс-релизе.
В рамках Apple Intelligence корпорация также презентовала «облако» Private Cloud Compute Apple, которое обладает новыми вычислительными мощностями.
Благодаря искусственному интеллекту от Apple пользователи смогут оформлять, сокращать, проверять и исправлять тексты. Также появится возможность расшифровки телефонных звонков и генерации изображений.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ. По его словам, нейросеть в будущем заменит специалистов в области службы поддержки клиентов, копирайтеров и администраторов.