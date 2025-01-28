Китайский стартап поставил под сомнение технологическое доминирование США
Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Китайский конкурент американского ChatGPT «встряхнул» фондовые рынки. Компания Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим падением в истории. Акции энергокомпаний упали на 21%.
При этом компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году. Новая версия появилась в январе 2024 года.
По данным агентства, в минувшие выходные китайский чат-бот возглавил рейтинг приложений Apple, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Он работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов.
Инвесторы уже задумались о том, не завышена ли оценка стоимости таких компани, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.
Ранее в России произошел масштабный сбой в работе чат-бота ChatGPT.