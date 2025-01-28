Китайский стартап поставил под сомнение технологическое доминирование США

Китайский конкурент американского ChatGPT «встряхнул» фондовые рынки. Компания Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим падением в истории. Акции энергокомпаний упали на 21%.

При этом компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году. Новая версия появилась в январе 2024 года.

По данным агентства, в минувшие выходные китайский чат-бот возглавил рейтинг приложений Apple, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Он работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов.

Инвесторы уже задумались о том, не завышена ли оценка стоимости таких компани, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе чат-бота ChatGPT.