28 января 2025, 04:57

Китайский стартап поставил под сомнение технологическое доминирование США

Freepik
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Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китайский конкурент американского ChatGPT «встряхнул» фондовые рынки. Компания Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим падением в истории. Акции энергокомпаний упали на 21%.

При этом компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году. Новая версия появилась в январе 2024 года.

По данным агентства, в минувшие выходные китайский чат-бот возглавил рейтинг приложений Apple, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Он работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов.

Инвесторы уже задумались о том, не завышена ли оценка стоимости таких компани, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе чат-бота ChatGPT.

США Искусственный интеллект Китай Технологии ChatGPT
28 января 2025, 06:59
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Freepik
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Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram — это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

«Если вам отправляют фото или картинку, обратите внимание на расширение файла (то, что указано в самом конце). Если это.apk или.exe - это установочный пакет (то есть программа), а не картинка», - заявил Галов.

Он призвал не устанавливать такие программы на свой телефон. Приложения следует скачивать из официальных ресурсов - электронные магазины или сайты разработчиков.

Ранее стало известно о новом способе обмана от украинских мошенников. Теперь они отправляют россиянам денежные средства с пометкой «За помощь Вооруженным силам Украины». После этого людям начинают угрожать, что передадут скриншот с этим сообщением в ФСБ.

Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram - это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

Telegram Мошенничество Россия Магазины
24 января 2025, 22:05
Стало известно, когда начнется серийное производство отечественного самолета МС-21
РИА «Новости»
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Производство отечественных самолетов МС-21 в серийном масштабе планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова привел ТАСС.

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заявил глава госкорпорации.

Ранее серийный выпуск среднемагистрального лайнера разработки корпорации «Яковлев» планировался на 2025 год. В феврале прошлого года Чемезов в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию в Гостином Дворе сообщил, что испытания пассажирского самолета еще не завершили, поэтому его выпуск откладывается на 2025–2026 годы.

Авиация Ростех Самолеты
23 января 2025, 16:00
Глава Курчатовского института рассказал о преимуществах «москитного флота»
РИА «Новости»
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Москитный флот в эпоху современных ракет будет иметь преимущество перед большими кораблями благодаря компактности и маневренности. Об этом заявил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании Морской коллегии.

«Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень», - добавил он.

Ковальчук сравнил москитные суда с боевыми железнодорожными ракетными комплексами, которые создавались в СССР. По его словам, противник не мог отследить такие поезда на огромной территории страны и оттого очень боялся их.

Морская коллегия появилась в России 13 августа указом президента Владимира Путина. Возглавил ее помощник президента Николай Патрушев, а в состав вошли министры, а также главы Росатома и «Новатэка».

Ракеты Корабли Россия
21 января 2025, 08:47
Жители Бурятии остались без связи из-за сбоя в МТС
Unsplash
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Жители Бурятии, пользующиеся услугами сотового оператора МТС, остались без связи и мобильного интернета. Об этом сообщило издание «Байкал Daily».

По его информации, утром у оператора произошел масштабный сбой, после которого пользователи лишились возможности совершить звонки и отправлять sms-сообщения. Перебои также возникли с домашним и мобильным интернетом.

На такие же проблемы пожаловались и жители соседних регионов. Пользователи написали множество жалоб в официальную группу МТС во «ВКонтакте», но на сайте компании пока не появилось никакой информации о сбое.

Ранее в России зафиксировали проблемы в работе видеоплатформы TikTok. Пользователи направили множество жалоб из-за сбоев в мобильном приложении и на сайте.

Интернет Бурятия

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