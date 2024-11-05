Китайские ученые воссоздали лазерное оружие Звезды Смерти из «Звездных войн»

Ученые разработали новый тип микроволнового оружия на основе сочетания электромагнитных волн с технологией сверхточной синхронизации. Система состоит из нескольких микроволновых передающих транспортных средств. Выпущенные ими микроволны способны слиться в мощный энергетический луч и поразить цель.

«Это похоже на Звезду Смерти из фильмов „Звездные войны“. Чтобы накопить энергию, необходимую для уничтожения планеты, огромной космической станции необходимо свести восемь лазерных лучей в один», - сказал корреспондент Стивен Чен.

Инженеры провели испытания системы вооружений в западном Китае. Они построили семь передающих транспортных средств и с помощью оптоволокна соединили устройства синхронизации на передающих платформах. Эксперимент подтвердил, что новая разработка способна эффективно подавить сигналы американских GPS и других спутников, а также поразить цель.

Великобритания тоже разработала лазерное оружие. Инженеры назвали установку DragonFire и провели испытания с боевой стрельбой.