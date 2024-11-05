05 ноября 2024, 21:56

Китайские ученые воссоздали лазерное оружие Звезды Смерти из «Звездных войн»

Unsplash
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В Китае прошли испытания новейшего оружия с конвергентным энергетическим лучом. Оно работает по принципу лазера вымышленной боевой космической станции Звезда Смерти из киносаги «Звездные войны», сообщила газета South China Morning Post.

Ученые разработали новый тип микроволнового оружия на основе сочетания электромагнитных волн с технологией сверхточной синхронизации. Система состоит из нескольких микроволновых передающих транспортных средств. Выпущенные ими микроволны способны слиться в мощный энергетический луч и поразить цель.

«Это похоже на Звезду Смерти из фильмов „Звездные войны“. Чтобы накопить энергию, необходимую для уничтожения планеты, огромной космической станции необходимо свести восемь лазерных лучей в один», - сказал корреспондент Стивен Чен.

Инженеры провели испытания системы вооружений в западном Китае. Они построили семь передающих транспортных средств и с помощью оптоволокна соединили устройства синхронизации на передающих платформах. Эксперимент подтвердил, что новая разработка способна эффективно подавить сигналы американских GPS и других спутников, а также поразить цель.

Великобритания тоже разработала лазерное оружие. Инженеры назвали установку DragonFire и провели испытания с боевой стрельбой.

Оружие Китай Звездные войны Технологии Наука
05 ноября 2024, 15:24
Российские ноутбуки захватывают рынок. Вырастут ли они в цене?
Pxhere
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Отечественные ноутбуки впервые обогнали по продажам продукцию зарубежных конкурентов. Однако цены на российскую технику вряд ли резко вырастут, рассказал 360.ru ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что в российском производстве есть два направления ноутбуков. Первые, как правило, используют в b2b («бизнес для бизнеса») сегменте, а также в госучреждениях, госкорпорациях и министерствах.

«Они просто не могут покупать что-то зарубежное. За счет этого их продажи, конечно же, резко выросли », - пояснил он.

В потребительском сегменте под российскими брендами зачастую продают китайские модели. И в соотношении цена - качество они действительно достаточно доступные. На такие модели дают гарантию, ремонт и подобные бонусы.

В этом сегменте потребитель в первую очередь смотрит на цену. А на сегодняшний день россияне стали более рациональными и уже не так требовательно обращают внимание на сами бренды.

«Наши ноутбуки сегодня занимают в продаже чуть больше 10%. Но учитывая, что в основном на рынке продают китайские и тайваньские модели, это уже больше 80% рынка. Говорить о том, что российские ноутбуки как-то резко вырастут, нельзя. Вряд ли это произойдет», - резюмировал он.

Модели Бизнес
01 ноября 2024, 11:06
Доходы кибермошенников рухнули после слов Дурова о раскрытии IP
Unsplash
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Доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт», стали падать из-за основателя Telegram Павла Дурова. Об этом РБК рассказали в компании F.A.C.C.T.

Бизнесмен заявил, что мессенджер может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила. Некоторые мошенники после слов Дурова отказались от взаимодействия с Telegram.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме „Мамонт“, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22%», - уточнили в F.A.C.C.T.

Схема «Мамонт» появилась в 2019 году. Она предполагает кражу информации и денег при оплате после перехода на фишинговые страницы.

По словам Дурова, Telegram может раскрывать IP-адреса и телефонные номера еще с 2018 года. Это соответствует политике приватности в большинстве государств.

Доходы Мошенничество Деньги
31 октября 2024, 21:13
Telegram улучшил качество просмотра видео
Unsplash
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Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале Du Rove’s Channel.

Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале Du Rove’s Channel.

Раньше видео отображалось в том формате, в которых были загружены. С обновлением Telegram будет сжимать и оптимизировать виде для потоковой передачи, отметил Дуров.

«Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», - заявил основатель мессенджера.

Специалисты рассказали, как будет работать закон , согласно которому владельцев мессенджеров обяжут установить функцию, позволяющую отказаться от получения сообщений от незнакомцев или спама. Проблемы могут возникнуть с Telegram Павла Дурова или WhatsApp, который принадлежит американской компании Meta*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Telegram
30 октября 2024, 19:45
«VK Видео» запустил систему для поиска по контенту
Unsplash
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Поисковые системы «VK Видео» обновились, теперь искать нужный контент пользователям поможет искусственный интеллект. В пресс-службе платформы сообщили, что для авторов нововведения станут дополнительным инструментом для привлечения подписчиков.

В «VK Видео» объяснили, что если среди каналов платформы есть схожий по названию с запросом пользователя, в результатах поиска автоматически отобразится иконка этого канала и созданный им контент.

«Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже - видео с его участием», - отметили в пресс-службе платформы.

Там добавили, что благодаря обновлению системы выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Пользователям будет проще находить видео и любимых авторов.

В начале октября платформа обогнала YouTube по количеству просмотров. Предпочтение «VK Видео» отдали 65% опрошенных россиян.

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