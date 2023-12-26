26 декабря 2023, 11:38

Китайские бренды впервые заняли все верхние места в рейтинге продаж сети «МегаФона» и Yota

Unsplash
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Китайские бренды смартфонов по итогам 2023 года стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Верхнее место в рейтинге впервые заняла марка Realme с долей 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Производители из Китая впервые заняли все первые строчки рейтинга продаж в натуральном выражении. На втором месте после Realme идет Honor с показателем 19,4%, а за ним следует Xiaomi (19%). На четвертой позиции также оказался китайский бренд Tecno с долей продаж 17%, далее идет Samsung (12%). Доля продаж смартфонов Apple уменьшилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним следуют модели Realme C30s и Honor X8. В категории 20-50 тысяч рублей верхнюю строчку занял Infinix Note 30 Pro. Среди смартфонов дороже 50 тысяч лидировал Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство поделили Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Бренд Realme занимал третью строчку с показателем 21%, за ним шли Tecno (11%) и Apple (10%).

Похожая ситуация сложилась и в 2021 году. Тогда Samsung оказался на первом месте с долей 39%. На второй позиции расположился Xiaomi (29%), а на третьей - Apple (12%). У китайских брендов смартфонов Realme и ZTE доля продаж тогда составила 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, гиганты индустрии Apple и Samsung постепенно теряют аудиторию в России.

«Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», - пояснил Борзилов.

Торговля Смартфоны Китай МегаФон
25 декабря 2023, 08:12
Холдинг KMZ начал проводить испытания первых обстановочных судов проекта 3050
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Первые два обстановочных судна проекта 3050 начали проходить испытания. Еще восемь кораблей находятся на разной стадии готовности, заявил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

Он напомнил, что обстановочные суда используются для прокладки водных путей, определения фарватеров и контроля глубин. Всего холдинг построит в рамках проекта 13 кораблей.

«По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре - в готовности 50-60%», - указал Даниленко.

По его словам, еще три корабля начали оснащать системами. Специалисты полностью подготовили корпуса всех 13 судов, а также лебедки, якоря, рулевые механизмы и водонепроницаемые двери.

Ранее холдинг KMZ построил первый безэкипажный катер «Одуванчик». Морской дрон можно использовать как платформу для БПЛА, он развивает скорость до 80 километров в час и при этом имеет возможность перевозить на себе до 600 килограммов грузов.

Корабли Армия
22 декабря 2023, 12:48
«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом инновационный кластер МГУ «Ломоносов»
РИА «Новости»
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Компания «МегаФон» обеспечила современной связью инновационный кластер «Ломоносов», ставший флагманским проектом новой технологической долины Московского государственного университета (ИНТЦ «Воробьевы горы»). Теперь резиденты столичного научного кластера могут пользоваться интернетом на скорости до 180 мегабит в секунду.

Оператор обеспечил качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта площадью 65 тысяч квадратных метров. Специалисты компании установили оборудование, поддерживающее современный диапазон LTE-1800, который позволяет выходить в интернет на высоких скоростях.

Теперь резиденты кластера могут совершать звонки с использованием VoLTE. Это технология голосовой связи, работающая в 4G и позволяющая абоненту одновременно разговаривать и выходить в Сеть, например, чтобы скачивать файлы или переписываться в мессенджерах.

Флагманский инновационный кластер МГУ стал местом притяжения компаний, специализирующихся на передовых технологиях и разработках. Для работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, дающая непрерывный доступ к онлайн-сервисам.

«Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 мегабит в секунду позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых на этой территории организовали пространства коворкингов, дающие возможность поучаствовать в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Также в комплексе есть лабораторные помещения и выставочные пространства с конференц-залами.

МГУ МегаФон Москва 2023
19 декабря 2023, 02:12
Первый смартфон на российской операционной системе представили в Москве
Фото Артема Мальцева на Unsplash
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В Москве представили российский смартфон «Р-ФОН», разработанный компаниями НТЦ ИТ РОСА и «Рутэк». Заказать новинку можно будет после Нового года. Первыми покупателями станут корпоративные заказчики, а о широких продажах гаджета объявят позже. Об этом сообщила «Российская газета».

По информации издания, новый российский смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD , восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, основной камерой на 50 мегапикселей и фронтальной на 16. Объем оперативной памяти устройства - восемь гигабайт, встроенная память - 128 гигабайт. Аккумулятор смартфона поддерживает функцию быстрой зарядки. Вес телефона будет 189 граммов, толщина - около восьми миллиметров.

Работать новый смартфон будет на операционной системе «РОСА-Мобайл», созданной на базе Linux. Пользователи смогут создавать учетную запись РОСА ID на базе любого адреса электронной почты, а также использовать магазин приложений «РОСА Маркет», облачное хранилище «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», и другие сервисы.

Глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий пояснил «РГ», что эта операционная система создавалась как защищенная среда, хотя это может быть удобно не всем пользователям.

«В связи с этим мы рассматривали два сценария использования смартфона. Когда пользователь входит в периметр своего рабочего места, то на устройстве начинают действовать рабочие политики безопасности. Когда уходит с работы - они отключаются, остаются только базовые политики», - рассказал Карпицкий.

«Р-ФОН» собирается на российском заводе, но полностью состоит из импортных комплектующих. Дальнейшая локализация устройств будет зависеть спроса на них.

В ноябре Совет Федерации начал тестировать смартфоны на российской операционной системе «Аврора».

Смартфоны Импортозамещение Москва 2023
18 декабря 2023, 19:03
Создателя ChatGPT включили в число главных ученых года
Unsplash
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Сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature. Редакция издания заметила, что он сыграл ключевую роль в разработке нейросетей, меняющих современное общество.

«Он обладает замечательной чертой выбирать направление и неустанно следовать ему, независимо от того, согласны с ним другие или нет», - охарактеризовал Суцкевера исследователь искусственного интеллекта Эндрю Энджи.

Суцкевер родился в 1986 году в Нижнем Новгороде в семье инженера. В 1991 году вместе с родными эмигрировал в Израиль, где учился в местном университете. В 2002 году его семья снова переехала, выбрав Канаду. Здесь Суцкевер изучал математику и компьютерные науки в Университете Торонто.

Благодаря своему научному руководителю Джеффри Хинтону увлекся машинным обучением. Будучи экспертом в области искусственного интеллекта, в 2015 году Суцкевер вместе с Илоном Маском основал OpenAI. А в мае 2023 года появился ChatGPT, давший новый виток развитию нейросетей.

Ранее «Грамота.ру» и Институт Пушкина назвали «нейросеть» словом года. Только за последний раз его искали в сети свыше четырех миллионов раз.

Ученые Нейросети ChatGPT

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