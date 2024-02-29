Китайцы отправили аэротакси в первый междугородний перелет

Этот вид транспорта уже назвали настоящим прорывом в городской мобильности. По задумке разработчиков, аэротакси смогут заменить дорогие в обслуживании вертолеты.

Новинку назвали идеальным транспортным средством для передвижения над местностью с реками и озерами. На аэротакси можно будет перевозить до четырех пассажиров. Максимальная длина полета составит 250 километров на скорости до 200 километров в час.

Производитель планирует получить разрешение на коммерческие полеты в 2026 году. Согласно предварительным подсчетам, только в районе города Шэньчжэня, в год может будет осуществлять до 300 тысяч полетов.

Англичане в свою очередь заявили, что разработали первый в мире вертипорт для летающих такси и дронов. Он будет выполнять функцию базы для электрических транспортных средств с вертикальными взлетом и посадкой.