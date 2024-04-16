Касперский представил образец смартфона с операционной системой KasperskyOS

РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об изготовлении, сертификации и самой поставке электричек.

Производством транспортных средств займется предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей, а к эксплуатации поезда должны быть готовы к концу марта 2028 года.

Конструкторское бюро завершило эскизное проектирование составов.

Предполагается, что поезд будет состоять из восьми вагонов, а его крейсерская скорость - 360 километров в час.

В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль. Она свяжет Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет чуть больше двух часов. Поезд будет делать до 16 остановок, так что пассажиры смогут очень быстро добраться из столицы до Твери, Валдая или Великого Новгорода.