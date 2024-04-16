Касперский представил образец смартфона с операционной системой KasperskyOS
Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».
Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС , побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».
Как отметили в компании Kaspersky, этот один из исследовательских экземпляров телефона. До этого работу операционной системы демонстрировали на азиатских аппаратах.
«Работает. Это мое (имеется в виду само устройство - прим. ред.). Железка - „Аквариус“. Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, - все наше», - заявил Касперский.
Ранее правительство США начало рассматривать возможность запрета американцам и компаниями пользоваться любыми программами , созданными «Лабораторией Касперского». По данным телеканала CNN, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности.