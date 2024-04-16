16 апреля 2024, 01:27

Касперский представил образец смартфона с операционной системой KasperskyOS

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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС , побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

Как отметили в компании Kaspersky, этот один из исследовательских экземпляров телефона. До этого работу операционной системы демонстрировали на азиатских аппаратах.

«Работает. Это мое (имеется в виду само устройство - прим. ред.). Железка - „Аквариус“. Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, - все наше», - заявил Касперский.

Ранее правительство США начало рассматривать возможность запрета американцам и компаниями пользоваться любыми программами , созданными «Лабораторией Касперского». По данным телеканала CNN, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности.

Саммиты Смартфоны Работа
15 апреля 2024, 20:53
РЖД заключили договор о поставке поездов для ВСМ Москва — Петербург
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РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об изготовлении, сертификации и самой поставке электричек.

Производством транспортных средств займется предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей, а к эксплуатации поезда должны быть готовы к концу марта 2028 года.

Конструкторское бюро завершило эскизное проектирование составов.

Предполагается, что поезд будет состоять из восьми вагонов, а его крейсерская скорость - 360 километров в час.

В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль. Она свяжет Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет чуть больше двух часов. Поезд будет делать до 16 остановок, так что пассажиры смогут очень быстро добраться из столицы до Твери, Валдая или Великого Новгорода.

РЖД Санкт-Петербург Поезда Москва
13 апреля 2024, 03:27
Россиянам назвали признаки взлома телефона
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Быстрая разрадка, нагрев и внезапные перезагрузки телефона могут говорить о том, что на устройство установили шпионскую программу. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Антон Немкин.

«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто - обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание - например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», - сообщил парламентарий.

Немкин добавил, что при взломе телефона приложения на нем появляются и запускаются самостоятельно, сам по себе включается и выключается Wi-Fi. Кроме того, пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

По словам депутата, вредоносное ПО могут занести на телефон посторонние программы, например, непроверенные VPN-сервисы. Некоторые вирусы используются злоумышленниками для майнинга криптовалют: в таком случае телефон часто перегревается, быстро садится и расходует большое количество трафика.

Ранее IT-эксперт рассказал, как защитить смартфон от вирусов.

Госдума РФ Криптовалюты Депутаты Смартфоны Россия Технологии
12 апреля 2024, 18:42
Белоруссия предложила помощь в создании российской космической станции
РИА «Новости»
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Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с коллегой Владимиром Путиным и участниками 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской.

«Президент России мельком сказал, что своя будет космическая станция… Это главное. Мы готовы вместе приложиться, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», - сказал он.

Путин, в свою очередь, напомнил о об успешном запуске ракеты «Ангара» с космодрома Восточный 11 апреля. Он указал, что с ее помощью планируется выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции.

Президент России добавил, что в современных условиях без применения космических технологий невозможно решить ни одну задачу на земле.

Александр Лукашенко Владимир Путин Космос
12 апреля 2024, 14:50
Россия потратит на ракету для полетов на Луну и Марс сотни миллиардов рублей
РИА «Новости»
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В России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект потратят порядка 600 миллиардов рублей, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Федеральный проект «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» государственной программы «Космическая деятельность России» рассчитан на 2025–2035 годы, документацию утвердили в прошлом году. Мантуров заявил, что летные испытания планировали провести в 2033-м.

«По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 миллиардов рублей», - сказал министр.

В 2030 году, по словам Мантурова, состоится пуск метановой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью. Ее макет показали на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Инициативу российских ученых подержал основатель американской компании SpaceX Илон Маск.

В России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект потратят порядка 600 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. Об этом сообщило РИА «Новости».

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