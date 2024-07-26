Кабмин утвердил список программ для предустановки на гаджетах в 2025 году

Компания «МегаФон» первой среди российских операторов связи внедрила в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing. Она позволит системам связи поколений 3G и 4G совместно работать на одних частотах, что положительно повлияет на скорость мобильного интернета.

Нагрузка на сеть постепенно увеличивается: только в первом квартале 2024 года в столицу приехали почти шесть миллионов туристов, что на 20% больше, чем пять лет назад. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Специалисты компании запустили программу рефарминга - перераспределения частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Это позволит избежать перегрузки в сети.

Обычно рефарминг подразумевает перевод в LTE сетей 2G и 3G, но в условиях большого города с его плотностью населения и объемами передачи данных это может негативно сказаться на качестве голосовых вызовов. Кроме того, на 3G до сих пор работают банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и многие другие устройства.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки», - рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он объяснил, что если нагрузка растет в одной сети, то базовая станция автоматически подключается к частоте другой. Благодаря этой технологии средняя скорость скачивания выросла почти на 14%, а загрузки данных - на 3,3%.

Все это позволит абонентам пользоваться онлайн-сервисами на более высоких скоростях и без страха искажения картинки и звука.



