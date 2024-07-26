26 июля 2024, 09:45

Кабмин утвердил список программ для предустановки на гаджетах в 2025 году

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Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на гаджетах в 2025 году. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Речь идет о смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, моноблоках и Smart TV.

«Распоряжение об этом подписано», - заявили в правительстве.

В перечень программ вошли «Госуслуги», магазин приложений RuStore и платежный сервис «Мир». Всего в списке 19 программ, в том числе навигаторы, поисковик, почтовая служба, мессенджер, голосовой помощник и сервисы для доступа к соцсетям.

В августе 2023 года в России утвердили дополнительные правила предустановки RuStore. Она осталась обязательной даже при запрете от правообладателей операционных систем, сообщал RT. Норма позволила исключить случаи уклонения от предварительной установки программы, объяснили в кабмине.

Гаджеты Правительство РФ
26 июля 2024, 05:09
Россиянам назвали основные признаки установленной на телефоне прослушки
Pixabay
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Три основных признака прослушки на смартфоне назвал в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рекомендовал обратить внимание на необычное поведение гаджета.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», - пояснил Немкин.

Эксперт отметил, что эти признаки означают, что в фоновом режиме работают какие-то процессы, которые передают злоумышленникам данные.

Риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать, считает IT-эксперт Герман Клименко. Всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус и специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.

Шпионаж Гаджеты Смартфоны
25 июля 2024, 18:09
«МегаФон» первым внедрил в Москве технологию DSS для ускорения мобильного интернета
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Компания «МегаФон» первой среди российских операторов связи внедрила в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing. Она позволит системам связи поколений 3G и 4G совместно работать на одних частотах, что положительно повлияет на скорость мобильного интернета.

Нагрузка на сеть постепенно увеличивается: только в первом квартале 2024 года в столицу приехали почти шесть миллионов туристов, что на 20% больше, чем пять лет назад. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Специалисты компании запустили программу рефарминга - перераспределения частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Это позволит избежать перегрузки в сети.

Обычно рефарминг подразумевает перевод в LTE сетей 2G и 3G, но в условиях большого города с его плотностью населения и объемами передачи данных это может негативно сказаться на качестве голосовых вызовов. Кроме того, на 3G до сих пор работают банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и многие другие устройства.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки», - рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он объяснил, что если нагрузка растет в одной сети, то базовая станция автоматически подключается к частоте другой. Благодаря этой технологии средняя скорость скачивания выросла почти на 14%, а загрузки данных - на 3,3%.

Все это позволит абонентам пользоваться онлайн-сервисами на более высоких скоростях и без страха искажения картинки и звука.


Интернет Россия МегаФон Технологии
24 июля 2024, 09:59
Российских пользователей Telegram лишили возможности монетизировать каналы
РИА «Новости»
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Владельцы Telegram-каналов с 24 июля больше не могут зайти в подраздел монетизации. Об этом сообщил RT.

Через подраздел монетизации пользователи имели возможность выводить внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Для этого им нужно было перейти на сервис Telegram Ads, в котором можно совершать покупки.

Telegram ввел монетизацию для владельцев каналов с аудиторией более тысячи человек 31 марта. Благодаря новой функции они получали 50% дохода от рекламы, которая отображалась в их ресурсах.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с помощью Telegram-каналов можно аработать, если набрать в них большую аудиторию и публиковать качественный контент. Получить деньги можно не только с помощью монетизации, но и благодаря таргетированной рекламе.

Интернет Telegram
23 июля 2024, 12:02
«Мы в контакте с Apple». В Avito прокомментировали блокировку приложения в AppStore
РИА «Новости»
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Приложение сервиса для публикации объявлений Avito стало недоступно для скачивания в AppStore. Об этом 360.ru сообщили представители компании.

«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», - сообщили в Avito.

Юзеры, у которых приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

Онлайн-площадка исчезла из AppStore 23 июля по неизвестной причине. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Ранее россиян предупредили, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах, таких как iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus.

Apple Блокировки

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