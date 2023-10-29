IT-эксперт рассказал, как защитить телефон от вирусов
Вредоносное ПО может «переехать» со старого телефона на новый при переносе данных. Поэтому сразу же после этого необходимо запустить проверку устройства антивирусом. Как проверить подлинность телефона и защитить его от вирусов, «Газете.ru» рассказала ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.
Проверить подлинность телефона очень просто - надо сравнить IMEI-коды, размещенные на самом устройстве и коробке к нему. Эти коды должны совпадать.
Эксперт советует при переходе на новый телефон проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений - это позволит оптимизировать работу и даст дополнительную защиту. Также необходимо проверить системные настройки, так как некоторые полезные опции могут быть отключены, например, бесконтактная оплата или управление жестами.
«Must-have для любого устройства - надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным», - заключила Алена Самарцева.
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