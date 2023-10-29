IT-эксперт рассказал, как защитить телефон от вирусов

Проверить подлинность телефона очень просто - надо сравнить IMEI-коды, размещенные на самом устройстве и коробке к нему. Эти коды должны совпадать.

Эксперт советует при переходе на новый телефон проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений - это позволит оптимизировать работу и даст дополнительную защиту. Также необходимо проверить системные настройки, так как некоторые полезные опции могут быть отключены, например, бесконтактная оплата или управление жестами.

«Must-have для любого устройства - надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным», - заключила Алена Самарцева.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие приложения шпионят за владельцами смартфонов.