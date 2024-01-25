Иностранные хостеры пока не решились на легализацию в России

По его данным, всего в реестре 266 провайдеров, 44 заявки рассматриваются. Решение о вступлении принимается в течение 10 дней.

Как пояснил изданию генеральный директор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов, некоторые компании в реестре формально считаются зарубежными. Это, к примеру, ActiveCloud, чье юрлицо находится на Кипре. Компания работает как в России, так и в Белоруссии.

Поправки, принятые Госдумой летом 2023 года, подразумевают, что с 1 февраля 2024-го иностранным организациям, не входящим в реестр Роскомнадзора, запретят оказывать в России услуги хостинга. Если даже зарубежные хостеры сейчас передумают и попытаются подать заявку, времени на ее рассмотрение уже не останется.

С 1 января 2022 года также действует закон , обязывающий иностранные IT-корпорации открывать свои представительства в России.