02 августа 2024, 12:16

Информационная система московских судов дала сбой

РИА «Новости»
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В работе комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы произошел технический сбой. Специалисты занимаются ее восстановлением.

Инженеры экстренно проводят необходимые работы, о восстановлении системы сообщат дополнительно, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Там же принесли извинения за доставленные неудобства.

В последние дни в России начались проблемы с работой YouTube. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, уже заявила , что это не связано с какими-либо техническими проблемами с ее стороны.

По версии мобильного оператора «Билайн» , перебои связаны с устареванием оборудования сайта в России.

Суд Москва
01 августа 2024, 10:05
Хакеры устроили почти 70 кибератак на объекты Олимпиады-2024 в Париже
Unsplash
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Во Франции с 26 июля зафиксировали 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил на полях встречи с членами правительства, что хакеров удалось вовремя остановить, сообщила Le Figaro.

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на ресурсы олимпийских объектов, были своевременно выявлены и предотвращены», - сказал он.

Атталь уточнил, что 25 июля хакеры пытались взломать системы спортивного комплекса Берси и парка Ла-Виллет. Большинство случаев отнесли к атакам низкой интенсивности типа DDoS. Ни одно киберсобытие, по заверениям властей, не отразилось на церемонии открытия Игр и соревнованиях.

В июне за одну ночь хакеры взломали аккаунты нескольких российских звезд на музыкальном сервисе Spotify. Пострадали Shaman, Soda Luv, Yanix, Полина Гагарина и Слава Марлоу.

Интернет Хакеры Франция Технологии Олимпиада в Париже — 2024
01 августа 2024, 08:24
Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России
Unsplash
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Ночью 1 августа в России произошел массовый сбой в работе YouTube. Судя по данным сервиса Downdetector, на проблемы с воспроизведением видео пожаловались жители нескольких регионов страны, сообщил РБК.

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% - о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.

Большинство обращений поступили из Москвы и Подмосковья. Неполадки фиксировали также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

МТС, «Мегафон» и «Билайн» ранее предупреждали абонентов о замедлении видеохостинга. Мобильные операторы заверили, что не вводили ограничений. Ростелеком связал неполадки с состоянием оборудования Google.

Интернет Роскомнадзор Соцсети YouTube
31 июля 2024, 21:08
Замедление Youtube не остановило прирост зрителей из России
РИА «Новости»
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Количество зрителей YouTube в России выросло за неделю после объявления о замедлении платформы для десктопной версии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные единого измерителя аудитории Mediascope.

Согласно представленным данным, с 22 по 28 июля, число зрителей Youtube составило 82,5 миллиона человек. Неделей ранее количество посетителей хостинга было ниже - 82,1 миллиона. Также вырос среднесуточный охват аудитории 55,7 миллиона против 55,4 миллиона зрителей.

В своих подсчетах Mediascope ориентируется, как на тех, кто пользуется мобильной версией хостинга, так и версией для компьютера.

О замедлении YouTube для стационарных компьютеров ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он предупредил пользователей, что скорость загрузки видео на хостинге снизится до 40% из-за износа серверов, где хранится основной контент. Кроме того российские дата-центры прекратят сотрудничество с владельцем серверов - компанией Google, что еще сильнее снизит скорость загрузки.

Россия YouTube
31 июля 2024, 05:32
Мобильные операторы предупредили россиян о сбоях в работе YouTube
РИА «Новости»
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«Билайн» предупредил абонентов, что во многих российских регионах ухудшилась доступность видеохостинга YouTube. Аналогичные проблемы зафиксировали МТС и «Мегафон», сообщили РИА «Новости» представители мобильных операторов.

Техническая поддержка «Билайна» связала проблемы YouTube с устареванием его оборудования в России. По их словам, мобильные операторы в этом не виноваты, так как на их сетях ограничений нет, они работают в штатном режиме.

Сотовый оператор МТС также подтвердил медленную работу YouTube, подчеркнув, что со стороны компании ограничений нет.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% , но по словам IT-юриста Алексея Шаталова, у власти нет самоцели заблокировать видеохостинг. Это крайняя и вынужденная мера, так как YouTube не исполнял решений российских судов еще до 2022 года.

До этого в некоторых российских регионах начали замедлять работу WhatsApp.

Россия YouTube

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