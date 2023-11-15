Индийская компания займется сборкой российских дронов

Предприятие по разработке и производству гражданских дронов для мониторинга и грузоперевозок развернут в Индии. Гендиректор Ракеш Гоел заявил, что у индийского производителя микроэлектроники уже есть подходящая инфраструктура, поэтому объем инвестиций составит 10 миллионов долларов. Выпуск компонентов для беспилотников запустят в марте 2024 года.

Тандем «Транспорта будущего» и Sasaa Electronics Private Limited рассчитывает к 2030 году занять четверть рынка беспилотных технологий Индии и зарабатывать до 1,3 миллиарда долларов в год. Глава российской компании Юрий Козаренко заявил, что на первом этапе реализации проекта партнеры развернут производство и выстроят бизнес-модель.

В 2023 году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордно высоких показателей. Объем торговых операций увеличился до 44 миллиардов долларов.