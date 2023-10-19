Илон Маск назвал американский сайт ненастоящим СМИ за новость о блокировке X в Европе
Соцсеть X (бывший Twitter) не заблокируют в Европе. Ее владелец, бизнесмен Илон Маск на своей странице опроверг эту информацию и раскритиковал журналистов за фейк.
«Очередная абсолютно лживая статья от Business Insider. Это не настоящее СМИ», - отметил он в блоге.
Американский сайт написал, что Илон Маск дважды встретился с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить порядок соблюдения нового закона о цифровых услугах, после чего потерял терпение и задумался о возможности заблокировать X на территории Евросоюза.
Илон Маск опубликовал в соцсети прогноз о развитии общественно-политической ситуации на территории Европы. По его мнению, там произойдет гражданская война. Бизнесмен предупредил, что к этому приведет необдуманная политика, в том числе в отношении мигрантов.